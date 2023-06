LA RISPOSTA / SU L'UNITA' VOGLIO DIRE AL SIGNOR RIDOLFI CHE...







Cara Certastampa,



Vorrei far notare a sig. Massimo Ridolfi che ha commesso vari errori grossolani nel suo articolo. Il primo sull’eta dell’unità in effetti compirà 100 anni il prossimo febbraio ma già si trova nel suo centesimo anno di vita iniziato nel febbraio del 2023 , come si insegna ai bambini a contare da piccoli le dita possono essere 9 o 10 a seconda da come si inizia a contare, essendo l’anno 1 il 1924 così l’anno 100 finisce nel 1924 quando la testata compirà 100 anni. Ma non è questo l’errore più grande ma la sua critica alla GAP o gestazione per altri, pratica compiuta dal 90% da coppie eterosessuali per problemi all’utero delle donne. Molte donne hanno un utero che non le permette l’aggrappamento dell’embrione, parole semplici per farci capire, e non esiste ancora una tecnica medica valida per il trapianto dell’utero ed in questa fase di passaggio le madri che non possono avere figli possono farsi aiutare da altre donne che magari per problemi economici possono dare la vita è la gioia ad una coppia invece di affittare la vagina e dare 5 minuti di piacere ad un uomo voglioso. La GAP è un esempio di civiltà dove il corpo della donna non viene svilito per essere affittato per il semplice godimento sessuale ma per aiutare una coppia ad avere quella gioia della vita che molte volte una malattia all’utero o una piccola malformazione non possono dare.

Spero pubblicherete la mia lettera ma non penso poiché adesso non è di moda essere favorevoli alla gestazione per altri ma ci si scandalizza per un presunto abuso sul corpo delle donne mentre permettiamo alla generazione delle ventenni di vendere corpo e vita su onlyfans.

Eugenio Di Giuseppe