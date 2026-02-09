I LETTORI CI SCRIVONO / «DOPO 4 OPERAZIONI ALL'ANCA, UNA AL PIEDE E UNA ALLA SPALLA...DICO GRAZIE ALL' ORTOPEDIA DI SANT'OMERO, ECCELLENZA NAZIONALE»

Professionalità massima. Gentilezza in ogni situazione. Pulizia da resort 5 stelle. Siamo al reparto di ortopedia dell’ospedale di Sant’Omero della Asl di Teramo diretto dal Prof. Vincenzo Di Cesare. Sono un cittadino teramano che - dopo esperienze al Gemelli di Roma e al Rizzoli di Bologna - ha avuto la necessità di usufruire in tempi urgenti dei servizi di questo reparto e voglio ringraziare quanti si adoperano per questo tipo di servizio alla comunità. Se volete inaspettati anche per colpa di sterili critiche. Penso che in un momento storico in cui la gente – a partire dai più fragili - ha bisogno di aiuto di certezze di zone di sicuro rifugio, in un momento in cui in tutto il mondo occidentale si moltiplicano tristemente le storie di chi rinuncia a curarsi perché non ha soldi a sufficienza sia da esaltare il prezioso lavoro delle Asl locali come quello di Teramo diretto da Maurizio Di Giosia e dei reparti di qualità degli ospedali territoriali come quello di Sant’Omero diretto da Vincenzo di Cesare. Trovo molto grave l’atteggiamento di chi “pro domo suo” per pura speculazione politica critica, offende, gioca sporco fino ad insinuare il dubbio ai cittadini, ad esempio in me, che malato di una grave forma di artrosi degenerativa non ho avuto modo fino ad oggi di utilizzare i servizi dell’ospedale di Sant’Omero .

Mentre la cronaca in tutta Europa, in tutta Italia inanella storie che raccontano di una sanità pubblica in sofferenza ha senso oppure è follia attaccare con cattiveria e parole scomposte il personale delle nostre Asl, migliaia di infermieri e medici che quotidianamente ce la mettono tutta per dare cure ma anche speranza ai cittadini. Soprattutto certezze o almeno speranze oltre che terapie. Trovandosi sopra il lettino di un ospedale ci si accorge che tanto più si è deboli, fragili, impotenti, indifesi maggiore è il bisogno della certezza di una sanità efficiente. La certezza di avere al proprio fianco uomini e strutture all’altezza dei bisogni ripara e protegge uno stato di vulnerabilità che si sta vivendo. La certezza è rassicurante, interrompe il dubbio e la relazione impegnativa con la naturale paura. Tanto più si è deboli, fragili, indifesi maggiore è il bisogno psicologico di sentirsi in buone mani. Senza questa percezione - che solo dei miserabili possono volutamente incrinare - si vive si precipita in uno stato di ansia, o di smarrimento insostenibile. Meno si è padroni della propria vita maggiore è il bisogno rassicurante di avere eccellenti professionalità accanto. Saldi appoggi su cui sentirsi al sicuro. E nel reparto di ortopedia di Sant’Omero ci sono. Le ho conosciute

Come posso affermarlo con massima certezza ? Semplice, perché 4 operazioni all’anca, 1 al piede e 1 alla spalla mi hanno dato tempo di valutare l’assistenza che mi è stata fornita. E dico grazie.

LETTERA FIRMATA