certasatira / SUPERCIPO, IL SUPEREROE CHE SFIDAVA I TUTOR

SuperCipo… superspeed. Si sa che i supereroi non possono andare alla velocità degli umani. È cosa nota. Prendete il Flash magistralmente disegnato dal Nostro Carmine sí Giandomenico, se non avesse la velocità, che supereroe sarebbe? E Superman? E Johnny Storm dei Fantastici 4?

La velocità è dei supereroi, per questo SuperCipo questa mattina ha postato uno dei suoi supereroici “amo Teramo”, pensierini del mattino, del tutto non richiesti e non necessari, nei quali ci offre qualche goccia del distillato del suo pensare.

Quello di questa mattina, meritava un commento

Dunque, il Nostro considera possibile raggiungere Roma da Teramo in soli 60 minuti. Non avendo Teramo a disposizione un suo aeroporto, se ne deduce che il viaggio debba essere affrontato in macchina. Ora, io non so su che macchina viaggi un supereroe, ma gli umani, che viaggiano su macchine normali, per fare i 174 km della tratta Roma Teramo, ovvero da Teramo Città a Roma Città, in soli 60 minuti devono viaggiare, il calcolo è fin troppo facile, a 174 km orari di media. Purtroppo, il limite autostradale è di 130 km orari (anche per i supereroi), quindi viaggiare alla velocità consigliata da SuperCipo significa sì raggiungere la città eterna in 64 minuti, ma con una spesa di 2124 euro di multa (532 euro per ognuno dei 4 tutor), 24 punti persi sulla patente e patente sospesa per un anno. Oltre al pedaggio e alla benzina, ovviamente…