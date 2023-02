SATIRA / ESCLUSIVA: IL DEBUTTO DEI "BUENA GIUNTA SOCIAL CLUB"

Prima di guardare la foto, leggete queste poche righe: il LEADER è il capo, la guida di un partito o di uno schieramento politico o sindacale o di un movimento culturale, dotato di carisma.

Già, il carisma: la parola deriva dalla parola greca "charis", che significa "grazia" o "dono".

Una persona carismatica è eccezionalmente coinvolgente, simpatica, affidabile e, in molti casi, un po ‘“magica”.

Adesso, guardate questa foto.

E’ uno scatto dell’ultimo consiglio comunale: sta parlando il Sindaco e tutti, ma proprio tutti i politici cristallizzati in questo attimo reso eterno, stanno facendo altro. O meglio: stanno guardando i loro telefonini. Certo, è possibile anche che stiano seguendo on line lo streaming del Consiglio al quale stanno partecipando, ma siamo quasi sicuri che non sia così.

Chattano, navigano, postano, commentano, whatsappano, likano... è la prima uscita ufficiale dei "Buena Giunta Social Club"

Anzi: ricorrendo ad una sofisticatissima tecnologia, ancora segretissima, siamo addirittura riusciti a scoprire cosa stessero guardando gli assessori.

Ecco le prove:

VALDO DI BONAVENTURA

GIOVANNI CAVALLARI

GRAZIANO CIAPANNA



ALBERTO MELARANGELO

ANTONIO FILIPPONI