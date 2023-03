SATIRARTE / LA MOSTRA "EXTRADUROS OPERE FORTI PER STOMACI FORTI: GRATIANUS DELLA ROCCA

Di tutte le opere esposte alla mostra “Extraduros, opere forti per stomaci forti”, che vi offriremo da oggi per nove giorni, e che punta a superare le presenze della storica mostra di Banksy, questa è la più misteriosa. Ritrae, infatti, Gratianus della Rocca, un latifondista del ‘500, che si dice possedesse intere montagne. Amante della compagnia, era solito organizzare banchetti in quota, in occasione dei quali venivano sacrificate intere greggi. Durante un viaggio d’affari, in Dalmazia, ebbe modo di scoprire i piaceri del governo pubblico, nei confronti dei quali ebbe sempre però un certo distacco, fino a quando fu costretto ad intervenire in soccorso di Guidogianni degli Alberti, per evitare che il popolo prendesse di prepotenza il palazzo dei nove, stanco delle continue feste e festicciole che si organizzavano. La storia, purtroppo, non ci racconta come si concluse quella esperienza di governo, ma in un codice ecclesiale, illustrato da Giandomenico del Carmine, pregevolissimo miniaturista, si narra di una cena in quota nella quale, oltre alle greggi, venne sacrificato anche Guidogianni.