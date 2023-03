SATIRARTE / LA MOSTRA: “EXTRADUROS, OPERE FORTI PER STOMACI FORTI”: ANDREA DEL PADELLUS

Ritratto scherzoso di Andrea del Padellus, quest’opera. esposta alla mostra “Extraduros, opere forti per stomaci forti”, si pone nel quadro di quelle allegorie del Governo che tanta piacquero alle genti dell’Italia Pre-unitaria. Se, infatti, le allegorie del Buon Governo e del Cattivo Governo campeggiavano sulle mura antiche dei palazzi più importanti delle cittadelle medievali, alla metà dell’Ottocento si diffuse nelle corti la moda di ritrarre il “non Governo”, ovvero l’allegoria di una classe regnante che non aveva alcuna voglia di fare niente. nacque così Andrea del Padellus, personaggio mitologico, che si diceva esistesse ma nessuno aveva mai visto, del quale a corte si raccontavano mirabolanti avventure, tutte definite “storiche”, ma delle quali la Storia, quella vera, non si era mai interessata.