ESCLUSIVA / ECCO LE IMMAGINI, LE PAROLE E I PENSIERI DELLA MAGGIORANZA IN CONCLAVE



Esclusiva: siamo riusciti, grazie ad un potentissimo servizio di intelligence marsicano, ad entrare in possesso di un’immagine del conclave della maggioranza teramana, che si sta svolgendo alle Gole di Celano.

No, non è vero: la foto l’abbiamo presa dal sito al quale il Sindaco di Teramo l’ha mandata… perché a tutti è stato vietato di farne e pubblicarne, ma il Sindaco è al di sopra di tutto e le fa e le manda.

E, ovviamente, le pubblicherà… che non si dica che ci venga negata la nostra dose quotidiana di selfie. Grazie ai nostri potentissimi mezzi, però, siamo stati in grado di ricostruire esattamente il flusso delle parole e dei pensieri dei “conclavizzati” fotografati dal Primo Cittadino. Potrete leggerli nella foto che, in una migliore risoluzione, potrete scaricare QUI.

Inoltre vi offriamo anche a trascrizione fedele del discorso di D’Alberto: «In questi primi sei mesi, abbiamo avviato una interlocuzione per mettere a sistema le risorse e creare un sistema di interlocuzioni che possano divenire risorsa, ma in un quadro articolato di sistemi di risorse che sappiano interloquire con le sfide che ogni nuova interlocuzione pone al sistema».





certagente è una rubrica di satira, di satira politica e di politica satirica