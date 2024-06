VIDEO / E L’ITALIA RICORDÓ LO SBARCO IN… LOMBARDIA

Sì, va bene… anzi: no, non va bene. Una volta si diceva: “leggi il giornale, se vuoi sapere quello che è successo”. Oggi, purtroppo (e la colpa è di noi giornalisti) sempre più spesso trionfano imprecisioni e inaccettabili pressappochismi. Come nel caso di oggi… con lo “sbarco in Lombardia” che rimbalza da un canale all’altro. Può succedere, certo, il lapsus è sempre in agguato, ma su certe cose proprio no. Su certe date proprio no. Oggi, no. E poi, pur volendo… come sbarchi in una regione senza mare?