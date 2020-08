DA DOMANI A DOMENICA IL FESTIVAL DEL MAIALE NERO D'ABRUZZO

Tutto pronto a Corropoli, nei locali dell'osteria gourmet Creacibo, per il Primo Festival del Maiale nero d'Abruzzo. Da domani a domenica, i palati di quanti vorranno perdersi in questo viaggio dell'emozione, potranno deliziarsi dei piaceri offerti da una selezione di preparazioni studiate proprio per valorizzare questo prodotto d'eccellenza. Un festival ideato da chi ha fatto anche dell'allevamento del maiale nero abruzzese, una scelta di qualità, ovvero quel Luciano Costantini, della Costantinislow, che con le legnose braccia di un antico querceto protegge la crescita degli animali destinati poi alla produzione di salumi di qualità straordinaria. E sono quei maiali, cresciuti nella libertà delle nostre colline, cibandosi di ghiande, che saranno offerti ai partecipanti al Festival. Pasta alla pecorara, panini con salsiccia, porchetta, costatelle, hamburger, un'offerta completa e gustosa, per garantire una totale scoperta delle infinite possibilità offerte da questo spendido animale. E siccome, il buon cibo si gusta meglio se il cuore è allegro, il Festival sarà arricchito dalla partecipazione di Vittorio il Fenomeno



INFO E PRENOTAZIONI 340.5589175