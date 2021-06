APRE DOMANI IL NUOVO SPAZIO ENEL IN VIA FONTE REGINA

Domani, mercoledi 23 giugno, aprirà il nuovo Spazio Enel Partner di Teramo, in via Fonte regina 7. I nuovi uffici, accoglienti e con spazi adeguati alle misure anticovid, costituiranno un punto di riferimento per il territorio e offriranno sia assistenza per le forniture elettricità e gas sia opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Presso il nuovo Spazio Enel i cittadini potranno richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito e consulenze personalizzate sulle opportunità di Enel Energia, per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo.

All’interno degli spazi Enel è possibile anche sottoscrivere l’offerta Fibra di Melita, senza costi di attivazione, con modem WiFi incluso. Inoltre, sono a disposizione i nuovi prodotti di Enel X tra prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro.

“Con questo innovativo Spazio Enel - ha dichiaratol’imprenditore Paolo Brizzi - apriamo un nuovo punto fisico che si aggiunge ai canali digitali e telefonici esistenti, nell’ambito di un percorso costante di radicamento sul territorio teramano, nel caso specifico in un’area importante come la città di Teramo. Questo significa presenza nelle comunità locali e qualità assoluta nei servizi che offriamo, perché vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini e ai clienti, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di risparmio in bolletta e di efficienza energetica”.