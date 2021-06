STASERA RIAPRE AMORETTO, IL ROMANTICO GIARDINO DEL GUSTO DI ZUNICA SOTTO LE MURA DI CIVITELLA...ED E' SUBITO SOLD OUT

E’ già sold out la “prima” di Amoretto, cibo di strada, la vera e propria opera d’arte del gusto, che Daniele Zunica ha creato a Civitella del Tronto. Riapre questa sera infatti il ristorante “open air” a ridosso delle mura antiche della Fortezza Borbonica. La ricetta è la stessa che l’ha reso vincente l’anno scorso: buon cibo e buona musica «…con qualche novità a tante soprese - annuncia lo stesso Daniele Zunica - perché vogliamo offrire ai nostri clienti, il piacere di scoprirci volta per volta e di trovare, oltre al panorama mozzafiato e alle romantiche atmosfere del nostro “bosco illuminato”, anche sempre nuovi stimoli per il palato». Non mancheranno ovviamente i must dell’anno scorso: pizza fritta napoletana, arrosticini, panini gourmet, mozzarella in carrozza, arancini, le classiche olive ascolane, patate fritte molto particolari, e non mancherà l’attenzione all’ambiente, perché il “cibo di strada” nella versione gourmet lo si può e lo si deve gustare anche con una scelta di packaging, biodegradabile.