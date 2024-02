ABITI DA SOGNO PER CERIMONIE INDIMENTICABILI, MA ANCHE WEDDING PLANNER, HAIR STYLIST, MAKE UP ARTIST, FOTOGRAFi, VIDEOMAKER E MAESTRI FIORISTI, E' "ELEGANZA IN VILLA", LA GRANDE SFILATA DI SOTTOSOPRA DOMENICA A VILLA BIANCA (ECCO COME PRENOTARSI)



Splendidi abiti e splendide modelle, emozioni che si fanno eleganza, domenica prossima, 18 febbraio, a Villa Bianca di Tofo Sant’Eleuterio dove, accolti dagli eleganti saloni di una delle location più suggestive d’Abruzzo, si svolgerà “Eleganza in Villa”, la fascinosa ed esclusiva sfilata pensata e organizzata da SottoSopra, il riferimento primo della moda a Teramo.

Un pomeriggio di charme, quello immaginato dallo staff del vulcanico Tiziano Lattanzi che, a partire dalle 15,30, offrirà agli ospiti una sfilata esclusiva con le nuove collezioni cerimonia 2024 e un delizioso aperitivo. Sarà un appuntamento imperdibile, per chi desidera trovare ispirazione e conoscere i migliori professionisti che potranno dare forma a quella ispirazione, costruendo ogni dettaglio di una cerimonia da sogno.

Una selezione dei migliori modelli sartoriali per tutte le cerimonie e gli eventi speciali: Matrimonio, Battesimo, Cresima, Comunione, 18° Compleanno, Anniversari, altro…. Non solo abiti, dunque, ma anche wedding planner, hair stylist e make-up artist, così come maestri della fotografia e abilissimi videomaker, fino ad arrivare agli esperti selezionatori dei brani per una colonna musicale straordinaria, senza dimenticare il ruolo determinante di chi sa costruire un paradiso di emozioni con straordinarie decorazioni floreali. "Eleganza in villa" offrirà dunque un'ampia panoramica sulle ultime tendenze e suggerimenti per un evento indimenticabile, in un unicum irripetibile in grado di dare agli ospiti una visione totale dell’evento e ogni possibile soluzione per renderlo davvero unico. "Eleganza in villa" sarà anche l'occasione inedita per incontrare i talenti del settore, scoprire le novità e lasciarsi guidare nella scelta dei dettagli che renderanno speciale ogni momento della cerimonia. Saranno presentate le ultime proposte in fatto di abiti da sposo e da cerimonia, offrendo un'opportunità esclusiva per gli aspiranti sposi, ma anche per chi desidera aggiornare il proprio guardaroba, in vista delle occasioni speciali del 2024.

E non solo, perché se non c’è matrimonio senza viaggio di nozze, ecco che, per rendere l'esperienza ancora più entusiasmante, Sottosopra offre la possibilità di prenotare un posto gratuito all’evento, e di vincere un viaggio indimenticabile.

Quella di domenica pomeriggio, sarà dunque un’opportunità unica per vivere un'esperienza di stile e eleganza, cominciando a costruire il sogno del giorno più bello della propria vita. L’evento sarà allietato dall’intrattenimento musicale di Cream & Coffee Acoustic Duo, che interpreteranno in chiave acustica i più grandi successi internazionali della musica R&B, Pop, Soul contemporanea in un mix perfetto tra eleganza ed energia, tra raffinatezza e groove. Chi volesse vivere l’emozione di "Eleganza in villa" il 18 febbraio dalle 15:30, non deve far altro che prenotare il proprio posto gratuito, cliccando su www.sottosopramoda.it/eleganza.