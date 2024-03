IL SALONE ANITA CLORI TRA I MIGLIORI HAYR STYLIST ITALIANI INVITATI DA WELLA ALLA FASHION WEEK DI MILANO

Dire Milano fashion week, non significa solo dire “moda”.

Dire Milano fashion week, non significa solo dire “nuove tendenze”.

Dire Milano fashion week, non significa solo dire “nuove creazioni”.

Dire Milano fashion week, significa dire “stile”a tutti i livelli.

Anche per quello che riguarda l’hair style, componente fondamentale del look di ognuno di noi. Chi non ricorda la famosissima battuta di Sophia Loren, che disse: «L’acconciatura giusta rende bellissima ogni donna, ma se la donna è già bella la renderà indimenticabile». E infatti Wella, partner ufficiale della Camera Nazionale della Moda Italiana, per le creazioni hair nei backstage, ha chiamato anche quest’anno a raccolta i migliori team di hair stylist d’Italia per la realizzazione delle acconciature di alcune tra le migliori sfilate in calendario.

Tra gli altri, non poteva mancare quello che è un vero e proprio must dello stile in Abruzzo, ovvero il Salone “Anita Clori parrucchieri” punto di riferimento per la bellezza a Teramo, che anche quest’anno è stato invitato come Official Hair Stylist di tutti gli eventi più imploranti della Milano Fashion Week autunno inverno 2024/25, che si è tenuta a Gennaio e Febbraio.

«La Milano Fashion week è un’esperienza che unisce bellezza, professionalità, creatività e lavoro di squadra - dichiara Anita Clori - partecipare è sempre un’esperienza unica ed incredibile, ma anche l’emozione di vivere in diretta ogni singolo momento».

Anita Clori Parrucchieri è in via Oberdan n.47 a Teramo



PUBBLIREDAZIONALE