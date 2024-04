SAPORI, SAPERI E GUSTOSE NOVITA’: DUE GIORNI DI OPEN DAY DI MEDITERRANEA SURGELATI

Definirlo semplicemente un “Open day”, sarebbe limitante e riduttivo, perché la due giorni che Mediterranea surgelati ha organizzato al Villaggio Welcome di Tortoreto sarà un vero e proprio evento. Il 9 e 10 aprile, infatti, dalle 11 alle 19, l’azienda del vulcanico Marco Di Marcantonio e del socio Biagio Acronzio offrirà un viaggio nell’eccellenza, un percorso sensoriale, fatto anche di sapori, con la possibilità di assaggiare la qualità dei prodotti che, da sempre, impreziosiscono l’offerta commerciale dei punti vendita di Mediterranea Surgelati, ma anche quella delle nuove proposte offerte dai partner commerciali, con tante degustazioni ai banchi, momenti di piacevole convivialità e, soprattutto, tanta formazione. Sapore e sapere.

L’evento, che si avvale della spinta propulsiva di Stefano Di Marcantonio, è dedicato ad una platea di operatori di settore, vuole essere infatti anche l’occasione per un confronto a trecentosessanta gradi sulle sfide di un segmento del food che, per le mutate esigenze della clientela, si sta ritagliando uno spazio sempre più importante. Per questo, la scelta obbligatoria è quella della qualità, una scelta che Mediterranea Surgelati ha da sempre “scolpito” quale propria mission aziendale. La due giorni sarà anche un’occasione di incontro e di piacere tra colleghi e amici, arricchita dalla simpatica lotteria con interessanti premi in palio.

PUBBLIREDAZIONALE