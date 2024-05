METTETEVI SEDUTI, C’E’ LA LT FORM, AZIENDA TERAMANA CHE FONDE ARTIGIANALITA’ E INNOVAZIONE IN SEDIE E POLTRONE DI GRANDE QUALITA’

«...il punto più importate di un ufficio, non è l’ufficio, né la scrivania in quell’ufficio, ma la sedia che sta dietro quella scrivania, perché una sedia sbagliata non produrrà progetti vincenti, mentre una sedia giusta...»

Così diceva John Davison Rockefeller, imprenditore che di progetti vincenti se ne intendeva e che, sul finire dell’800, aveva già teorizzato un’idea del lavoro che solo molti anni dopo sarebbe diventata prassi, intuendo quanto nella riuscita del lavoro di ogni ufficio esista una regola immutabile: la “sedia giusta”.

Ed è con questa ispirazione, che partiamo alla scoperta di una realtà imprenditoriale importante della provincia di Teramo, quella della LT Form di Montorio al Vomano, che ha trasformato in dna aziendale la teoria di Rockfeller, producendo sedute e poltrone per ufficio, spazi di attesa, collettività e conferenza, tutto realizzato seguendo le regole dell’artigianalità e della ricerca innovativa, fino a diventare un orgoglio del Made in Italy.

Produttori di qualità: «La nostra storia parla di tempo, di un rapporto forte con il nostro territorio, di scelte imprenditoriali maturate con entusiasmo ed impegno, per una vera dedizione alla produzione. Amiamo quello che facciamo e amiamo farlo bene - raccontano - la nostra passione è cominciata dai materiali e si è poi estesa al design e alla progettazione delle sedute, alla ricerca tecnica, allo studio di soluzioni innovative, all’attenzione costante all’ergonomia. È questo che ci differenzia dai semplici assemblatori: la passione nel creare oggetti ben progettati, realizzati con grande competenza e dedizione».

Qualità è la parola d’ordine: «Siamo prima di tutto un’azienda di persone, appassionate, competenti e affiatate tra loro. Pur utilizzando ampiamente le tecnologie più evolute nelle lavorazioni, siamo fieri di dare ancora molta importanza al talento artigianale. Inoltre, grazie ad un team esperto e alla presenza di un ufficio Ricerca e Sviluppo interno, siamo in grado di sviluppare prodotti originali, soluzioni innovative e progetti personalizzati».

Alla LT Form, tutte le parti in metallo vengono prodotte e lavorate internamente, realizzando i telai per poltrone, sedie, tavoli e strutture, e anche la fase di verniciatura, in un moderno impianto a polveri epossidiche; la lavorazione delle parti in legno per divani e poltrone conference viene effettuata con impiego di tecnologia avanzata, ottimizzando i processi e ottenendo un prodotto dalle prestazioni sempre impeccabili. E poi, i rivestimenti, nella cura dei quali si declina tutta l’abilità artigianale dell’azienda, perché vengono tutti realizzati nel laboratorio interno: dal taglio, alla cucitura, fino a particolari dettagli di finitura e personalizzazione per i clienti, scegliendo con grande passione i materiali che dovranno vestire le sedute: dai tessuti classici di alta qualità a quelli più innovativi e tecnici, dalle pelli alle soluzioni eco, sempre con grande attenzione alle tendenze di stile e colore.

Quando un’azienda diventa importante, si usa dire che ha “i numeri” del successo. E quelli della LT Form sono numeri importanti:

8000

Come i metri quadri della sede produttiva a Montoria al Vomano, dove nasce con passione un prodotto 100% Made in Italy.

50

Come i modelli delle collezioni Office, Contract e Conference, con tanti accessori e possibilità di personalizzazioni diverse.

40

Come i dipendenti, abilissimi, nello stile della migliore tradizione manifatturiera italiana, dove le tecnologie più avanzate convivono con un’imbattibile capacità artigianale

8

Come i Paesi nei quali attualmente i prodotti della LT Form vengono esportati, ma l’azienda è anche impegnata nello sviluppo crescente del settore export

Senza dimenticare l’ambiente: «Tutti i nostri prodotti sono concepiti in modo da produrre pochi scarti industriali ed essere, una volta scomposti, totalmente riciclabili. Chiediamo questa attenzione all’ambiente anche ai nostri fornitori, che devono possedere certificazioni specifiche e impegnarsi a ridurre l’utilizzo delle sostanze chimiche presenti nei propri prodotti».

LT Form ... prego, mettete seduti



pubbliredazionale