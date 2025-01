AAA CERCASI SOGNATORI TERAMANI (e non solo) PER UN’AVVENTURA INDIMENTICABILE

"Tra vent'anni non sarete delusi delle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l'ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite."

Se è vero - ed è vero - quello che scriveva Mark Twain, allora il viaggio che sta organizzando la teramana Giovanna Fumo di Ats, è l’occasione che nessuno può concedersi di perdere.

Per non ritrovarsi, tra vent’anni, delusi di non averlo fatto. Perché è un viaggio straordinario, per certi versi irripetibile, nella terra che più di ogni altra sta cambiando e, mentre cambia, costruisce il “suo” secolo.

Siamo nel secolo del Dragone e quella terra, ovviamente, è la Cina.

Un continente, non solo una nazione, un’esperienza non solo un viaggio, un’emozione costruita per i sognatori.

Un’occasione da prendere al volo, perché questo è quasi un last minute (le prenotazioni si chiuderanno il 10 febbraio), per concedersi la possibilità di costruirsi un ricordo eterno.

Un viaggio unico, due settimane che vedranno i partecipanti scoprire le diverse anime del Celeste Impero, prendendo - una volta arrivati in Cina - due aerei, barche, zattere, treni superveloci, visitando giardini e pagode, fortezze e muraglie, città proibite e piazze sconfinate, antichi villaggi e grattacieli modernissimi.

IL PROGRAMMA



Il programma: dal 16 al 29 maggio, da Roma a Shanghai, poi da Shanghai ai giardini magici di Suzhou, poi da Suzhou alle intime atmosfere antiche di Zhujiajiao, e poi ad Hangzhou per andare in barca a scoprire la Pagoda di Sei Armonie, prima di affidare lo sguardo alle sterminate piantagioni di té, e poi in aereo a Guilin, tra i vicoli di una città che è mercato da duemila anni, prima di scendere in zattera il grande fiume e arrivare alla favolosa Yangshao. E poi di nuovo in aereo, per andare a Xian, sulla via della Seta, a rendere omaggio ad una delle più incredibili opere dell’uomo, l’armata di terracotta che da millenni protegge Qin Shihuang, primo imperatore del Celeste Impero.

Dopo aerei, barche e zattere, non poteva mancare il treno, superveloce, per Pechino, per due giorni impossibili da raccontare, durante i quali la Grande Muraglia, piazza Tien An Men e la Città proibita saranno solo alcune delle esperienze irripetibili che si vivranno. A rendere ancora più unico questo viaggio, due caratteristiche davvero paticolari: la prima è la presenza della stessa organizzatrice Giovanna Fumo, che accompagnerà il gruppo; la seconda è il fatto che sia stato organizzato con la formula della pensione completa, per offrire ai viaggiatori anche un’esperienza totale dal punto di vista gastronomico, compresa l’anatra laccata, per scoprire che la cucina cinese, quella vera, non somiglia neanche un po’ a quella dei ristoranti cinesi che affollano le nostre città.

"È meglio vedere un luogo anche una sola volta, piuttosto che sentirne parlare mille volte." -

Proverbio cinese

