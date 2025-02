ECOBONUS PER LE SCHERMATURE SOLARI: LE NOVITA' PER IL 2025

Foto: tende da sole a bracci con tessuto Tempotest



Nel 2025, il bonus tende da sole consente di ottenere un'agevolazione fiscale per l'acquisto e l'installazione di tende solari, schermature solari, tapparelle e altre coperture.

Questo bonus fa parte delle misure di riqualificazione energetica, e si applica anche per l'efficienza energetica, rientrando quindi nel quadro dell'Ecobonus.



La Fabbi tende di Teramo, da sempre al servizio della clientela, in questo memorandum elaborato dall'architetto MASSIMO D'ARCANGELO vuole offrire una piccola guida a chi volesse approfittare dei vantaggi fiscali per migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione.



Come funziona:



CHI PUO' BENEFICIARNE

Possono richiedere il bonus i proprietari di unità immobiliari residenziali, i familiari (come coniuge e parenti entro il terzo grado), i possessori di parti comuni di edifici residenziali (condomini) e chi ha un diritto reale sugli immobili.





Foto: tende da sole con tessuto Tempotest



SPESE AMMESSE

Il bonus si applica per le spese di installazione di tende solari, schermature solari, tapparelle e altre coperture fisse che contribuiscono alla protezione dal sole e al miglioramento dell'efficienza energetica.





Foto: tende a caduta con cavi modello Screeny GC



IMPORTO DELLA DETRAZIONE

Fino al 2025, l'agevolazione fiscale ammonta a una detrazione che arriva fino al 50% delle spese sostenute per l'installazione, per un massimo di 30.000 euro.





Foto: Pergola bioclimatica modello Kedry Prime



RIDUZIONE PER LE SECONDE CASE

Se l'installazione riguarda le seconde case, la detrazione si riduce dal 50% al 36%.





Foto: Pergola bioclimatica modello Kedry Prime con schermature frontali



NORME DA SEGUIRE

Gli interventi devono rispettare le normative urbanistiche, edilizie ed energetiche locali e nazionali. Inoltre, gli edifici devono essere esistenti e in regola con i tributi.





Foto: Pergotenda modello A100



COME FARE DOMANDA

Per richiedere il bonus, bisogna seguire le procedure indicate dall'ENEA, che gestisce la parte relativa alla documentazione e alla certificazione dell'intervento.



Fabbi Tende offre il servizio di FACILE ENEA che ti permette di acquistare una tenda o pergola senza pensieri.

Affidati ai nostri consulenti per saperne di più.



In sostanza, il bonus tende da sole permette di recuperare una parte dei costi sostenuti per migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione con tende solari e altri sistemi di schermatura.

