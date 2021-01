ADAMO / FACCIAMO SCHIFO

C’era, qualche anno fa, a Teramo, una donna di colore che, tutta vestita di bianco, se ne andava per il Corso urlando a squarciagola: “Fate schifo”. Non ricordo con chi ce l’avesse. E in fondo non conta, quella che conservo è l’eco della sua litania gridante, quel suo insultarci tutti, insistentemente e indistintamente.

Aveva ragione.

Facciamo schifo.

Nel senso più letterale della parola.

Facciamo schifo.

Siamo noi, la vera pandemia italiana, non è il Covid.

Siamo noi, gli italiani, il virus che corrode questo Paese, il cancro che lo devasta.

Siamo noi.

Facciamo schifo.

Il presidente della federazione degli ordini dei medici, ha confermato la notizia che su un totale di 1.312.275 dosi di vaccino anti Covid fino a ora utilizzate, ben 397.583 sono andate a persone che non ne avevano diritto.

Tre su dieci.

Facciamo schifo.

Tre dosi su dieci iniettate a personale non sanitario e non appartenente alle altre aree a rischio.

Tre dosi su dieci sono andate a raccomandati, amici, parenti, amanti, potenti più o meno importanti, conoscenti o magari, e vedrete che se ne parlerà presto, a persone che hanno pagato per comprarsi un diritto che non avevano, una certezza di sopravvivenza che sarebbe spettata ad altri.

Tre su dieci.

Facciamo schifo.

Fanno schifo quei tre su dieci, che sopravvivono felici al pensiero di aver, forse, condannato a morte qualcuno che quel vaccino avrebbe dovuto farlo subito e non l’ha avuto, e fanno schifo quelli che, approfittandosi della loro posizione, hanno permesso che questo accadesse, consentendo a quei tre su dieci di saltare la fila.

E fanno schifo auelli che hanno visto, ma non hanno parlato. Che sanno, ma non denunciano.

E fanno schifo quelli che, seduti su uno scranno parlamentare, magari protetto dalla bandiera cerchiostellata di un’Unione che esiste solo sulla carta, hanno discusso sul numero delle dosi e sul quanto pagarle, invece che imporre a chi quel vaccino l’ha inventato l’immediata condivisione del brevetto, perché ogni azienda, in ogni angolo del Mondo, potesse produrlo.

Una pandemia come questa, pretende risposte diverse.

Non la trattativa mercatale delle dosi da spartirsi.

Se vaccino deve essere per tutti, tutti devono avere la possibilità di vaccinarsi.

Non solo sette “aventi diritto” e tre “amici degli amici”

Facciamo schifo.

Adamo