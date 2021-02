ADAMO / BIM...la delibera non si apre. BUM stessi soldi stesso Comune BAM la figlia a concorso nel Comune di papà

Che cos’é un albo pretorio?

Secondo la prassi, e la legge sull’amministrazione trasparente, è “un apposito spazio presso il quale le pubbliche amministrazioni italiane affiggono per legge notizie ed avvisi di interesse pubblico per la collettività”. È previsto che, per consentire alla collettività di tutelare l’interesse pubblico, l’albo sia anche presente sui siti istituzionali. Se così è, per favore qualcuno potrebbe chiedere al presidente del Bim, Gabriele Minosse, cosa intenda per albo pretorio? Visto che, per esempio, la “La determinazione numero 11 del 16 febbraio”, pubblicata sull’albo, non è consultabile. A che serve un albo se non si sfoglia? A che serve pubblicare una determina se non la si può leggere? Eppure sembra interessante, perché è una delibera su “PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE - DETERMINA A CONTRARRE. AGGIUDICAZIONE EFFICACE DI SERVIZIO. – LOTTO CIG ZD830A5D09. PROVVEDIMENTI.” E sembra tanto simile a quella che un anno fa portó qualcosa come 10mila euro nelle casse di un’emittente televisiva marchigiana. Le malelingue dicono che anche questa è una delibera “televisiva”, ma noi non ci crediamo... perché se così fosse ... e se le malelingue avessero ragione, il Bim avrebbe finanziato per il secondo anno un progetto, cambiando emittente... ma non Comune, visto che la prima puntata sarebbe stata dedicata a Civitella del Tronto. Curiosa coincidenza... che certo farà piacere a tutti gli altri Comuni del Bim.

Ma noi non ci crediamo, le malelingue sbagliano di certo... vogliamo dire la verità, ma abbiamo bisogno di leggere gli atti... che non si “aprono” sull’albo pretorio.

Perché?

Eppure Minosse sa bene come funziona un albo, quello del Comune del quale é Sindaco, Cortino, funziona perfettamente. Si legge tutto... anche i nomi dei partecipanti al concorso per un posto a tempo indeterminato categoria D, nel quale tra quelli che hanno superato la prova scritta, col punteggio massimo, c’è anche una candidata con lo stesso cognome del Sindaco. Pare che sia la figlia, ma non gridate allo scandalo... è tutto regolare. È sull’Albo pretorio!

Adamo

La foglia di fico è una rubrica di satira politica e di politica satirica