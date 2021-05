ADAMO / E NELLA CITTA' VUOTA PER COPRIFUOCO, SI AGGIRAVA IL NON VINCITORE DI SANREMO... CHE NE PENSA IL CACCIATORE DI VACCINI?

Perché in fondo è così, quando diventi il "non vincitore di Sanremo" acqusisci anche una sorta di immunità e te ne puoi andare in giro oltre il coprifuoco "in piena notte". Sicuramente, il famoso artista avrà avuto i suoi buoni motivi per aggirarsi nottetempo nella città vuota (forse una visita "sgarbi's style" al teatro Greco ... o magari un soprallogo per il ritorno del saggio dei cinquantadue cellos)... di certo avrà avuto tutte le autorizzazioni... figuratevi, vi pare il tipo che faccia qualcosa di non consentito? Però, mi piacerebbe davvero sapere cosa pensi di questa eloquente immagine il paladino dell'anticovid, il protettore dalle pandemie, il cercatore di vaccini parentali "saltafila" Christian Francia... lui che, in quanto non vincitore delle elezioni a Castelli e da sempre sodale del non vincitore sanremese, che ne pensa di questa escursione notturna? Nell'attesa... mi godo lo sguardo...

Ovviamente, pubblico queste mie poche righe, anche per offrire al grande artista la possibilità di postare poi le sue doglianze contro il giornalista cattivo che ce l'ha con lui...

ADAMO