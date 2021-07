ADAMO / BENVENUTI NELL’EMIRATO DI GIULIANOVA, DOVE PARCHEGGIANO I MILIARDARI

Benvenuti a Giulianova. La Posillipo d’Abruzzo. Anzi: a giudicare dal prezzo dei parcheggi, la Portofino d’Abruzzo. La Dubai dell’Adriatico. Chissà, magari sarà per consentire ai turisti miliardari che salgono sulla "ruotina panoramichino" al porto di trovare posto per le loro Ferrari, o magari per consentire ai multimilionari proprietari degli yacht al Porto si trovare facilmente uno spazio per le loro Rolls e Bentley, ma 8 euro e 50 l’ora, ovvero più o meno 100 euro al giorno per coprire l’orario previsto dai parchimetri. Già, i parchimetri, sono loro lo strumento del Dubai parking giuliese. La storia, ce la racconta una nostra lettrice: “dovevo partecipare ad un pranzo di nozze, così ho deciso di parcheggiate, visto che era domenica di pienone, nelle strisce blu, senza stare a stressarmi nella ricerca del parcheggio, ripromettendomi magari di spostarla più tardi. Erano le 12,39, ho messo 3 euro, e ho scoperto di essere coperta solo fino alle 13… 3 euro per 21 minuti”.

Tre euro per 21 minuti, ovvero 9 euro l’ora… quasi 100 euro al giorno. Probabilmente, uno dei parcheggi più costosi d’Italia. Roba da emiri.

Il biglietto parla chiaro: 3 euro messi alle 12,39, auto da spostare alle 13. “Credevo fosse come in tutte le altre città - racconta la lettrice - dove se paghi e c’è un periodo di sosta gratuita, l’orario si allunga a dopo la sosta

“. Per essere più chiari, visto che i parcheggi dalle 13 alle 15 sono gratuiti, la nostra amica lettrice sperava, con quei tre euro di arrivare quasi alle 17, in tempo per ripartire dopo il pranzo cerimoniale. Invece, alle 13 è andata a spostare la macchina… dopo aver goduto di quei 21 minuti di parcheggio d’oro ovviamente.

il giusto prezzo per poter raccontare agli amici di aver passato una domenica nella Posillipo d'Abruzzo

ADAMO

La foglia di fico è una rubrica di satira, di politica e di satira politica.