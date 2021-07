ADAMO / CHE MI HAI PORTATO A FARE ‘NCOPP A POSILLIPO SE NON MI FAI VEDERE LA PARTITA?

Che mi hai invitato a fare ‘ncopp a Posillipo se non mi fai vedere la partita? Momenti di sconforto, alla corte di Jwan il Giuliese, che, dopo aver annunciato ai quattro venti che avrebbe organizzato una pubblica proiezione, dicasi pubblica proiezione, della finale degli Europei, con maxischermo per un maxi evento (mica come quei pavidi dei teramani, che non l’hanno voluto fare) ha fatto una doppia scoperta. Imprevedibile.

La prima: la partita richiama tanta gente

La seconda: c’è il Covid ancora

E siccome Jwan lo sa che il virus è “stronzo”, come ebbe scientificamente a sottolineare, ha deciso di annullare l’evento.

Ecco la nota del Comune.

Si comunica che, sentiti i vertici della Asl e della Prefettura di Teramo, la proiezione pubblica della finale degli Europei di calcio Inghilterra-Italia, attraverso l’allestimento di un maxi schermo in piazza Del Mare, è stata annullata.

Il sindaco Jwan Costantini si scusa con la cittadinanza ma, l’impossibilità di poter contenere un troppo numeroso afflusso di gente ai bordi della piazza, nonostante il coinvolgimento di volontari per contingentare gli accessi e la proposta di far accedere un numero limitato di persone tramite prenotazione con QR Code, rende difficile garantire il giusto distanziamento.

Una decisione ben meditata per evitare sconvenienti assembramenti, considerata la leggera risalita dei contagi da Covid-19.