ADAMO / TERAMO È MILLE CULURE… E DONDOLANO TRISTEMENTE, STESI SUL CORSO…

Poi uno dice che l’impegno non paga. Paga eccome. Se tu ti impegni, i risultati arrivano. Prendete, per esempio il Comune di Teramo, che dopo aver visto gli ombrellini sul Corso di Giulianova, non potendo sopportare che i “cugini” vantassero il primato dell’allestimento più brutto della provincia, si è impegnato allo stremo, pur di trovare un’idea peggiore. E ce l’ha fatta. Perché l’impegno paga. Su Corso San Giorgio dondolano adesso lenti i panni stesi di un immaginario bucato comunale, pezze a colori che non colorano, francobolli di varia cromìa che non rimandano alla piacevolezza di un arlecchinesco puzzle, ma all’iconografia stereotipata di una Napoli minore, di un’Italia modesta, di una popolanità alla De Filippo. “Sono cangianti - dice l’assessore Filipponi - l’idea è stata presa da altre esperienze simili”

Ho cercato su internet, e l’unica esperienza simile che ho trovato (foto sotto) è quella di Napoli (guarda un po’!), che con “Cromie – I colori del sole, dallo zenit al tramonto curata da Salvatore Iodice: a Napoli, da via Toledo a tutto Vico Due Porte, ha visto stese, secondo un pensiero artistico predefinito, un centinaio di camicie. Originariamente bianche, trasformate e colorate delle tinte del sole: dal giallo forte e intenso del mezzogiorno fino ai toni rossi e indaco del tramonto, dipingendo un vero e proprio calar del sole che si addentra nei vicoli dei quartieri spagnoli”.

Appunto, Napoli, quartieri spagnoli, rilettura artistica di un vissuto quotidiano. Arte. Quella teramana, è lo sventolìo di un’idea copiata male, un Gran Pavese della mancanza di originalità issato sul Corso cittadino. Insomma, una cosa brutta. Di primo acchito, sembrano le bandierine utilizzate per le comunicazioni navali, poi ad uno sguardo più attento, sembrano le pettorine d’allenamento usate dalle squadre di calcio, lavate dopo una seduta fangosa. Inutile cercare metafore, sono quello che sono: piccoli panni stesi sul Corso principale. Pezze a colori, niente di più

ADAMO

La foglia di fico è una rubrica di satira, di politica e di satira politica