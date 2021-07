ADAMO / QUANDO LA POLITICA È UNA COSA …FREGNA

Crasse risate e goliardia pecoreccia. A margine della presentazione del candidato Sindaco di Roseto, il già Sindaco di Giulianova Jwan Costantini, notoriamente sensibile al fascino dei nomi noti (come dimenticare la sua sfilata alla corte della principessa di Monaco?) ci fa dono, e di questo lo ringrazio, di un’ altra perla di alta politica locale. Il primo cittadino del terzo Comune della provincia, infatti, gigioneggia in video con Vittorio Sgarbi e, siccome si tratta di un evento politico, ovviamente si parla di… fica (VEDILO QUI).

Dopo aver ricordato i suoi trascorsi amorosi tra Marche e Abruzzo, il notissimo critico d’arte, di fatto nomina Costantini suo “erede”, quale interprete del PSE, che non sta per Posillipo’s Sindaco Emiro, ma per “Pronto Soccorso Erotico”… del resto, se ha aderito al partito di quelli che ce l’hanno duro, qualche responsabilità Costantini se la dovrà pur prendere.

E poi si ride, col ghigno da caserma, con la simpatia maschia di quelli che s’inzuppano del profumo per l'uomo che non deve chiedere mai, con il machismo un tanto all’etto di chi cerca di strappare una risata buttandola sulla celebrazione della "sonrisa vertical".

Sgarbi sentenzia che "Teramo è piena di gnocca", in un quadretto così delizioso, che ti aspetti che da un momento all’altro qualcuno intoni un’osteria numero mille… paraponziponzipo.

Anche se, visto l’eloquio del prode Jwan, che ha commentato i panni stesi teramani con un “bagnano” che grida vendetta, forse la canzone più adatta sarebbe “quel mazzolin di fiori”, un po’ perché devi badar ben che non si “bagna”, un po’ perché è molto più in stile con le origini leghiste.

ADAMO

La foglia di fico è una rubrica di satira, di politica e di satira politica