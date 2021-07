ADAMO / LA FESTA DELL'IZS: UNA GAFFE DA 100 MILA EURO

L'altra faccia della festa per gli ottanta anni dell'IZS, è la faccia triste di una gaffe clamorosa, tutta intrisa di provincialismo vecchia scuola, di quello che ti porta a pensare che, per fare bella figura, ci vuole un "personaggio" famoso che ti riempia la locandina e ti lasci il ricordo di una foto da incorniciare... dimenticando chi in questi 80 anni ha reso grande l'IZS. Vado al dunque: alla festa per gli 80 anni non sono stati invitati i dipendenti. Gaffe. E non sono stati invitati i pensionati. Doppia gaffe. E pare non siano stati invitati neanche gli ex direttori. Gaffe, doppia gaffe e controgaffe.

Spendendo (ma la riporto solo come indiscrezione, in assenza di un dato ufficiale) qualcosa come centomila euro.

La prendo per buona.

Centomila euro per una gaffe.

Certo, adesso qualcuno dirà che il personale aveva già festeggiato una settimana prima, ma quella era una festa organizzata dal Cral dell'Istituto, non dall'Istituto stesso. Quindi non c'entra nulla.

Alla passerella in piazza Martiri, ieri sera, il personale non è stato invitato.

Tanto che, nelle ore precedenti la manifestazione, qualcuno aveva platealmente protestato, spingendo la "governance" a spiegare che il mancato invito lo si doveva alle restrizioni imposte dal distanziamento Covid...ma che, se qualcuno avesse avuto voglia di partecipare, sarebbe stato un piacere accoglierlo... fuori dal recinto degli ospiti. E infatti, il personale ha disertato in massa l'evento, in una sorta di silenziosa protesta. C'era qualcuno, ma si trattava più che altro del personale della direzione... gli altri, quelli che sono la forza trainante dell'Izs e che scolpiscono i dettagli dell'eccellenza dell'Istituto, non c'erano.

Non c'era posto. O meglio: c'era, ma solo per i politici e i vip... non per chi, in questi 80 anni, ha "fatto" l'Izs.

Certo, si sarebbe potuto fare altrove, magari al Parco Fluviale, ma certo in piazza fa più effetto.

Verò è che se inviti l'ex presidente della Rai Monica Maggioni, a moderare un evento che ogni giornalista teramano avrebbe potuto moderare meglio e gratis, mica la puoi portare al Parco Fluviale...

L'Izs ha ottanta candeline e una gaffe.

Auguri.

La foglia di fico è una rubrica di satira, di politica e di satira politica