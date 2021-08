ADAMO / PRIME GAFFE ELETTORALI, BELLACHIOMA "ESPATRIA" E NUGNES... STUPEFACENTE

Se è vero (come sembra, pare, si dice…) che si voterà il 3 ottobre, la campagna elettorale è già più che cominciata. Specie a Roseto, dove i candidati alla poltrona di primo cittadino sono già cinque (per ora) e dove, visto anche il numero dei residenti, l’esito elettorale assumerà un significato politico in grado di rivedere e condizionare accordi e alleanze su scala provinciale e regionale. Ovvio, quindi, che sia una campagna elettorale intensa e che tutti vogliano avere un loro spazio… cosa che, al tempo dei social, si traduce in una costante ricerca di visibilità e di originalità. Ma essere originali, in politica, non è facile, così le agenzie di comunicazione rischiano di fare qualche gaffe.

Gaffe come quella dello studio grafico scelto dalla Lega che, nell’elaborare la campagna elettorale dell’onorevole Giuseppe Bellachioma (che ha scelto di mettersi in lista per un seggio in Consiglio Comunale), realizza un manifesto che identifichi il senso di appartenenza e di vicinanza di Bellachioma alla sua Roseto…. peccato che sia Pineto. Probabilmente affascinati dalla foto al tramonto, con il sole che colora la pineta e sfiora gli ombrelloni, i grafici hanno scelto una foto splendida …ma sbagliata, perché quello non è Roseto.



E se Rosaria Ciancaione, ultima (in ordine di tempo) ad annunciare la sua candidatura ufficiale a Sindaco, sceglie di andare sul sicuro, rubacchiando un po’ da Battiato e un po’ da Gramellini, scegliendo un “io avrò cura di te”, che non è una gaffe ma non è certo il massimo dell’originalità. è a ddirittura “stupefacente”… invece, la gaffe del candidato Sindaco Mario Nugnes, che ha voluto quale slogan della sua campagna elettorale l’eloquente “Un passo alla svolta”, che è uno slogan che funziona… peccato che non sia originale, anzi. L’hanno usato anche quelli che chiedono la possibilità di autocoltivare la cannabis per uso personale. Uno slogan “stupefacente” appunto… e una gaffe curiosa, a meno che ovviamente nel programma di Nugnes non sia prevista la possibilità di destinare alla piantumazione della “maria” ampie porzioni di territorio rosetano. Hai visto mai?

ADAMO

La foglia di fico è una rubrica di satira, di politica e di satira politica