ADAMO / E TERAMO INVENTA IL PRIMO TAGLIO DEL NASTRO AD UN... FUNERALE

Io ne ho viste cose, che voi umani… non potreste immaginare

ho visto tagliare nastri per asili, scuole, palazzi, strade, centri commerciali, asfalti, parchi gioco e piscine… ma mai, confesso mai e ribadisco: MAI avevo visto tagliare un nastro ad un funerale.

L’ho visto oggi.

E c’è tanto di foto che rende eterno questo momento.

E’ la foto del Sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, fasciato in tricolore d’ordinanza, che taglia il nastro della discarica La Torre.

Anzi: dell’avvio della fase finale di una storia troppo lunga e troppo brutta.

La discarica la Torre non è un nuovo progetto.

E’ una ferita aperta sul territorio.

E’ la voce “percolato” che ha pesato per anni sulle tasche di tutti noi (e non è finita, visto che negli atti del Comune leggo: “nonostante siano passati oltre dieci anni dalla inattività della discarica il

percolato prodotto dal corpo rifiuti è ancora consistente”);

E’ il ricordo di una montagna di rifiuti crollata in un laghetto.

E’ l'evidenza di un’occasione mancata e di un’opportunità sprecata.

Non c’è niente da inaugurare.

Abbiamo speso, noi tutti, milioni su milioni per gestirla e per “tombarla”.

Adesso, grazie al Masterplan, ne spenderemo altri per coprirla di alberelli.

Una verde sepoltura, un cerottone fogliato su una ferita aperta.

E questo merita un taglio del nastro, con tanto di fascia tricolore?

Quello di oggi, non è un evento.

E' un funerale.

Il primo, con inaugurazione in fascia tricolore.

Perché è questo che è successo.

Ed è questo che ho visto.

E non l’avevo visto mai.

ADAMO