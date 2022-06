ADAMO / I DINOSAURI ERANO CARNIVORI... MA NEL JURASSIC PARK DI DIEGO SONO DIVENTATI "CARNOSI"

Non mi intendo di dinosauri.

Cioè, da bambino giocavo con un paio di pupazzetti a forma di tirannosauro, poi mi sono piacevolmente divorato tutta la serie dei Dinosauri della Disney, una specie di sit-com triassica, e naturalmente ho visto tutti, o quasi tutti i Jurassic Park.

Ma non mi intendo di dinosauri.

Però, una cosa l’ho capita, pur non essendo un esperto.

Ed è una verità, credo incontenstabile: sono morti.

Tutti.

Un sacco di tempo fa.

L’ultimo, pare che ci abbia lasciati 65 milioni di anni fa.

E tutto sommato, fu un bene, visto che grazie alla loro estinzione si sono sviluppate altre specie, tra le quali quelle strane scimmie che, molti milioni di anni dopo, si sarebbero alzate su due zampe e che erano i primi ominidi.

Insomma, noi.

Tornando ai dinosauri: sono morti.

La cosa più viva di loro che ci resta, sono le ossa fossilizzate.

A parte quelli di Jurassic Park.

Che era una finzione.

Fino a sabato scorso.

Perché da sabato scorso… Jurassic Park è una realtà.

I dinosauri esistono.

Vivi.

L’ho letto, chiaramente, alla rotonda Amadori, sullo striscione del parco Abruzzosauro, aperto a Notaresco.

C’è scritto: “Dinosauri IN CARNE ED OSSA”.

Non “a grandezza naturale”, come ho letto sui cartelli di un parco analogo aperto in Romagna, né “fedelmente riprodotti” come invece hanno scritto gli organizzatori di un evento simile, in Sicilia.

No.

A Notaresco i dinosauri sono “in carne e ossa”.

Vivi, quindi.

Non mi intendo di dinosauri.

Credevo fossero carnivori.

A Notaresco... sono carnosi

ADAMO