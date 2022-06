ADAMO / FOTOROMANZO DI UN SABATO TERAMANO

EDIZIONE ESCLUSIVA - fuori commercio, numero celebrativo del taglio del nastro alla scuola di Piano d'Accio. Fotoromanzo degli Anni '70 che abbiamo recuperato proprio in uno scantinato della scuola, e che testimonia una prassi molto in voga in quegli anni, il taglio del nastro, anzi: del nashtro... noshtro.