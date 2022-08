ADAMO / DOPO I 15 MILA DEL CIBUS, I 73MILA DELLE VIRTU' E I 109MILA DEL BRAND, ECCO LA NUOVA "FILIPPONATA": 35 MILA EURO PER UN PROMO...

Caso mai non vi bastassero i 15 mila euro spesi per andare al Cibus (a proposito, stiamo aspettando dal 5 maggio che l’assessore Filipponi ci spieghi chi ha scelto, e come, le ditte teramane portate dal Comune).

Caso mai vi sembrassero poca cosa, i 73 mila euro spesi per le sciape “Virtù estive” (a proposito, stiamo aspettando da 10 giorni, che l’assessore Filipponi ci dica quanto hanno preso le altre due società organizzatrici).

Caso mai vi fossero sfuggiti i 109 mila euro che il Comune verserà ad un ditta di Milano o Torino (c’è una geografia incerta in delibera) per “sviluppare il brand di Teramo capoluogo”.

C’è un’altra “Filipponata” che merita la pubblica ribalta.

Questa, ci costa “solo” 35.380 euro, cioè trentacinquemilatrecentottanta euro.

Li spenderemo, per pagare una ditta di Milano, la “Marketing Italia srl” per - leggo nella delibera - «…la realizzazione e distribuzione della campagna di marketing territoriale su Teramo denominata "Campagna promo TERAMO 2022”…»

Capite? Dopo il Cibus da 15 mila euro, le Virtù da 73mila e il brand da 109 mila, arriva anche un promo da 35mila.

Assessore instancabile, Filipponi; una ne fa, cento ne pensa… duecento ne spende. Anzi: molti più di duecento, ma il totale ve lo racconteremo alla fine dell’estate, quando faremo accesso agli atti per avere tutti i conti e i numeri che, oggi, l’assessore non ci spiega.

Probabilmente, non ci risponde perché sarà impegnato tra un brand e un promo, o forse non avrà tempo per noi, costretto com’è a gestire le migliaia di turisti che vengono in città grazie alla sua partecipazione al Cibus.

Sto divagando, torniamo al “Promo”.

Cominciando dalla società che prenderà tremila euro al mese, per un anno, per promuovere Teramo. La Marketing Italia, dice la delibera «… è la società che gestisce visit italy il canale di promozione dell'Italia nel mondo, punto di riferimento per i viaggiatori nazionali ed internazionali…».

Sì, dice proprio così: “…il canale di promozione dell'Italia nel mondo…” e siccome Filipponi è uno che s’informa, ci spiega anche che «…. Visit Italy ha 3 MILIONI+ Fan/follower totali sui canali social; 500.000.000+ Visualizzazioni per i contenuti video; 100.000+ Membri iscritti alle community; 13 MILIONI+ di visualizzazioni settimanali sui social Facebook ed Instagram della società…».

Che numeri! Complimenti!

Confesso, che non ne conoscevo l’esistenza.

Così, sono andato a verificare.

“…3 milioni di fan/follower totali sui social…” dice l’assessore. Io ho trovato 816 mila “mi piace” su FB, 323mila follower su IG, 5850 su youtube, 511 su twitter e 569 su tik tok, Fanno 1milione e 145mila. Non pochi, certo, ma per arrivare ai tre milioni che dice Filipponi ne mancano 1,8 milioni. Mi sono perso qualche social, assesso’?

Sui 500 milioni di visualizzazioni dei video, ripeto CINQUECENTOMILIONI, pretendo che l’assessore ci mostri le prove, lui… non la società, perché è lui che l’afferma in delibera. E anche per i 13milioni di visualizzazioni settimanali su FB e IG, visto che i numeri che ho letto io sulle pagine di Visit Italy mi sembrano molto, ma molto diversi.

Sono pronto a ricredermi, ma voglio le prove. Sono soldi nostri, quelli che spende l’assessore, ho il diritto di sapere come vengano spesi.

Anche perché, per supportare la scelta ricaduta su questa società, l’assessore ci dice che «…annovera tra i suoi clienti oltre 1.100 aziende di eccellenza Italiana, tra cui, negli ultimi nove mesi, i seguenti Enti: Camera di Commercio di Sassari, Camera di Commercio di Napoli /Si impresa Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, Comune di Avellino, Comune di Fermo, Comune di Recanati, Comune di Vico Equense, Comune di Porto Recanati, Regione Marche…».

Negli ultimi nove mesi.

A campione, ho preso due Comuni: Vico Equense e Avellino… tutti e due hanno deliberato impegni per la Marketing Italia nel 2020. Gli ultimi nove mesi, appunto. Il Comune di Avellino, tanto per darvi qualche notizia in più, ha speso 18.770 euro per «..realizzazione di una campagna di marketing territoriale; promozione del brand Città di Avellino; studio e creazione di immagini rappresentative; realizzazione di un Sito Web Turistico armonizzato alle nuove strategie di Marketing e Comunicazione; produzione di video improntati al valore del territorio di Avellino; creazione e gestione di canali social dedicati al turismo (facebook, instagram, youtube).…»

Dunque, 18mila euro anche per creare un nuovo sito e i canali social.

E noi, per quasi il doppio, che cosa abbiamo comprato?

Ce lo dice Filipponi;

Realizzazione e distribuzione Video Social Spot di TERAMO; Formato 4.5 voice over in inglese con sottotitoli in inglese; Formato 16:9 voice over in italiano con sottotitoli in italiano; Pubblicazione e distribuzione sulla pagina FB visititaly oltre 10 milioni di copertura settimanale; • Pubblicazione e distribuzione su profilo IG Visit Italy con oltre 3 milioni di utenti internazionali settimanali; 100.000 visualizzazioni minime garantite in 100 gg sui Social della società; Campagna Editoriale/Social: Inserimento di SCOPRITERAMO, all’interno di contenuti editoriali già indicizzati presenti nel magazine del portale visititaly.eu; • Redazione di 8 contenuti editoriali (GUEST POST), scritto in linguaggio SEO, con tema individuato in base al target e il criterio di ricerca contenente un link utile alla strategia o articoli redazionali dedicati (TAILOR POST), scritti in linguaggio SEO, con storytelling accattivante contenente link SCOPRITERAMO o altra pagina scelta dall’Ente; • Pubblicazione e distribuzione di GUEST POST sulla pagina FB visititaly oltre 10 milioni di copertura settimanale; • Realizzazione di 4 contenuti Foto o Video per canale IG e pubblicazione e distribuzione sul canale Instagram Visit Italy (+300mila follower) oltre 3 milioni di copertura settimanale con garanzia di 100.000 di copertura su IG per ogni post utilizzato per la campagna; • Realizzazione e pubblicazione di almeno 2 story IG su visititaly (+300mila follower) che restano in evidenza 12 mesi stimolando la Call to Action utili alla strategia collegata ai link e/o profili indicati dall’Ente. • 1 operazione di Direct Email Marketing: Pubblicazione di GUEST POST, CONTENUTI INSTAGRAM e/o VIDEO all’interno della Newsletter VisitItaly: 39.000 utenti (50% italiani e 50% stranieri) che riceveranno, per 3 la email La Dolce Vita con gli articoli o post contenenti i link scelti dall’Ente (35.97% tasso apertura; 5.01% tasso click); • Posizionamento Home Page Visit Italy per il 2022 nella sezione imperdibili che raccoglie “i posti da non perdere nel 2022”

Ve lo traduco; per 35mila euro, Filipponi ha comprato: 2 spot social (uno dei quali italiano sottotitolato in… italiano, geniale!), 8 articoli per il web, 4 post e 2 storie per Instagram e la presenza su una specie di giornalino spedito via web.



Il tutto, pubblicato sui canali social di Visit italy.



A me sembra un affarone, a voi?



ADAMO

