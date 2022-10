TERAMO ENTRA NELLA STORIA DEL GIRO D'ITALIA: OSPITERA' LA PRIMA PROVA "RALLY" DELLA CORSA ROSA

Sarà Teramo a tenere a battesimo un momento storico per il Giro d’Italia: la prima prova speciale “off road” della corsa rosa. Per la prima volta, infatti, la corsa più amata affronterà un percorso “rally”, con buche profonde, sampietrini sconnessi, pezzi di asfalto devastati, una vera e propria avventura per le delicatissime ruote in carbonio delle biciclette moderne, ma che la carovana rosa dovrà affrontare anche in ricordo dell’epopea delle strade bianche, quando il Giro di Coppi e Bartali saliva sulle cime, arrancando su strade brecciate. La prova teramana, che si svolgerà a cronometro prima della partenza della tappa Teramo - Vasto, e che sarà valida sia per la classifica generale, sia per quella della “Maglia lisa” del gran premio dello Sparagna, è stata accuratamente preparata dal Comune di Teramo: «Sì, per avere la certezza che Vico del Nardo restasse disastrato - spiega l’assessore Valdo Di Bonaventura - ho prima comunicato al Ruzzo che il Comune avrebbe rifatto tutta la strada, coi sampietrini, e la stessa cosa ho detto a Open Fiber, così tutti hanno scavato con la certezza che altri avrebbero sistemato… ma non era vero… è stata una mossa abile che ci ha permesso di avere adesso questo percorso perfetto». Soddisfatto anche il Sindaco D’Alberto: «Abbiamo avviato una interlocuzione con la Rcs, per poter ospitare questa prova speciale, per la quale il Comune compartecipa con 40mila euro e che rientra sia nel programma di Teramo Natura Indomita, nella sezione “manifestazioni senza senso”, sia in quello di Extramuros, nell’evento “Una strada ci vuole”…». Felice per questo nuovo traguardo anche l’assessore Filipponi: «Ho già prenotato la foto con la maglia rosa - dice - e con l’occasione abbiamo anche organizzato uno stand con i prodotti delle aziende che ho portato al Cibus»







la foglia di fico è una rubrica di satira, di politica, di satira politica e di politica satirica