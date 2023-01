ADAMO / PICCOLA STORIA ITALIANA

- L’estate scorsa, il figlio del Sindaco di Montorio, nonché consigliere regionale in Lombardia, Fabio Altitonante subì un tentativo di rapina sui Navigli, a Milano. Venne schiaffeggiato.

- Ieri, molti mesi dopo il fatto, il ragazzo è stato operato ad un timpano. Tutto bene.

- Papà Altitonante ha fatto un post su Facebook, per ringraziare i medici.

- Su un sito, molto, ma molto, proprio moltissimo vicino al Sindaco, si esprime solidarietà alla famiglia… come se il fatto fosse appena successo.

- Un altro sito, evidentemente dopo aver lungamente ragionato, trasforma quest’estate in “…alcuni giorni fa”, e racconta il fatto con l’enfasi della cronaca.

- A Milano, si vota per la Regione il 13 febbraio.

fine della storia