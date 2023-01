ADAMO / SUPERTONY E SUPERCIPO, SUPEREROI SOCIAL DELLA POLITICA CHE ESISTE SOLO NEL VIRTUALE

Già dalle 5 di questa mattina, una piccola folla si è radunata in via Milli, in attesa dell’arrivo dei due elettori più attesi: i supereroi social SuperTony e SuperCipo.

Pressoché inconsistenti nella realtà politica, il Sindaco di Pietracamela, Antonio Villani, e il consigliere comunale di Teramo, Vincenzo Cipolletti, si sono ritagliati un universo social nel quale si illudono, anche in un gioco di mutui sostegni, di avere realmente un “peso” politico.

In fondo, rientrano nella più classica tradizione dei supereroi dei fumetti, che compensavano le loro realtà “in ombra” coi superpoteri.

Ma erano superpoteri che esistevano solo sulla carta dei fumetti, così come quelli di SuperTony e SuperCipo esistono solo sulle pagine social.

È lì, postando a raffica, che la magnifica coppia esprime tutto il suo potenziale, replicando senza sosta e con punte di violenza verbale, contro chiunque esprima un parere a loro sgradito:

Scrivi che a Pietracamela un turista non sa cosa fare? Arriva SuperTony

Segnali che gli asfalti teramani sono devastati? Arriva SuperCipo

Giudichi vergognoso il fatto che ai Prati, ancora una volta, si viva un inverno con gli impianti chiusi? SuperTony si fionda

Contesti il comitato delle feste che amministra Teramo, organizzando spettacoli che non lasciano niente? SuperCipo si scatena.

E magari ti succede che SuperTony ti dia del "prezzolato" e SuperCipo del “maiale”… perché ti sei permesso di raccontare sempre e solo fatti veri e verificati.

Però anche loro hanno un punto debole.

Anche per loro esiste una sorta di kryptonite: il logo della TeAm.

Non so perché.

Ma da quando gliel’ho mostrato… sono scomparsi

ADAMO