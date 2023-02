ADAMO / SIGNOR SINDACO DI TERAMO, CORRISPONDE AL VERO CHE....



Sarà che sto organizzando un viaggio a New York, ma da qualche giorno m’è presa la fissa dei giornalisti americani. Quelli che partecipano alle conferenze stampa del Presidente, per esempio. Quelli che, davanti al Capo del Mondo Libero (definizione yankee dell’inquilino della Casa Bianca) si alzano e fanno domande che, dalle nostre parti, dove le conferenze stampa sono fin troppo spesso una convention di reggimicrofoni, non si sentono.

Non so se avete presente.

Quelle belle domande “difficili”, che cominciano con un “corrisponde al vero che…” ?

Sì, lo so, nessuna domanda può essere considerata davvero difficile dopo che - cito Enzo Biagi - Dio ha chiesto a Caino «Hai visto tuo fratello?», però ci sono domande che possono risultare “meno facili” da porre e da ricevere, ma che pretendono risposte semplici. Semplici e chiare.

Ecco, oggi voglio fà l’americano.

Porrò quelle domande.

Non avendo un Presidente degli Stati Uniti a disposizione, mi toccherà farle al Sindaco di Teramo.

E aspetterò le risposte.

Signor Sindaco di Teramo, corrisponde al vero che l’Autorità Nazionale Anti Corruzione ha contestato al Comune di Teramo, “…appalti di lavori non conformi al Codice e all’economicità di spesa”?

Signor Sindaco di Teramo, corrisponde al vero che in quella contestazione dell’Anac, si cita ad esempio la ditta “C” «…affidataria in via diretta dell’esecuzione dei lavori relativi al “piano antincendio 2020'. Affidamento dei lavori di adeguamento alle vigenti norme di prevenzione incendi" in una scuola dell'infanzia 'alla quale a distanza di un mese, con altro affidamento diretto, sono stati aggiudicati ulteriori lavori supplementari afferenti lo stesso piano, per un valore stimato complessivo di 179.124,41 €. Poco dopo la stessa è poi risultata aggiudicataria della procedura negoziata per i “lavori di adeguamento sismico, energetico, impiantistico e funzionale" in un'altra scuola dell'infanzia, avente un valore stimato di 235.412, 78 €». ?

Signor Sindaco di Teramo, corrisponde al vero che il Comune di Teramo, entro 30 giorni, ovvero entro l’11 febbraio, dovrà rispondere all’Anac, spiegando quali siano le determinazioni assunte? Signor Sindaco di Teramo, corrisponde al vero che, nella definizione di quelle determinazioni, sarà importante il lavoro dei funzionari degli uffici che gestiscono tutte le procedure d’appalto? Signor Sindaco di Teramo, corrisponde al vero che uno di quei funzionari, un dirigente, sta in questo momento effettuando i lavori del superbonus 110% su un immobile di sua proprietà?

Signor Sindaco di Teramo, corrisponde al vero che la ditta incaricata dei lavori del Superbonus sull’immobile del dirigente, è la stessa ditta “C” indicata dall’Anac nella formale contestazione sugli appalti del Comune?

Signor Sindaco di Teramo, corrisponde al vero che, in un caso del genere, si configurerebbe il rischio di un conflitto di interessi, qualora il dirigente avesse partecipato ad uno degli affidamenti diretti?



Visto signor Sindaco? Non formulo accuse e non contesto responsabilità.

Sono solo molto curioso.



Chiedo per un amico.



Anzi: per cinquantamila amici

ADAMO