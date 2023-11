ADAMO / DOMANI "IL CONCLAVE DELLA SCAMORZA" LA MAGGIORANZA VA IN GITA QUI...

Ci siamo, il giorno è arrivato: basta con le scartoffie, le delibere, le determine, i Consigli, le polemiche, e basta anche con Pums, Put, Peba, Prg, Iva, Tari… domani c’è la gita.

Riprendendo la tradizione avviata dal Centrodestra di Gianni Chiodi, domani tutta l’Amministrazione comunale di Teramo, o meglio: tutta la maggioranza che governa questa città, va in Conclave. Per la precisione, tutta tranne sei, impossibilitati per impegni personali o per malumore politico. Ma solo sei, perché gli altri saranno tutti presenti, allineati e compatti.

Del resto, so’ stanchi, governare è spossante, hanno bisogno di ritemprare il corpo e l’anima.

Un primo tentativo, c’era stato qualche settimana fa, con la proposta di Roccaraso quale sede della due giorni di scampagnata politica, ma alla fine non se ne era fatto nulla. Adesso, invece, è tutto organizzato, il programma è stato definito e… domani si parte.

L’appuntamento per tutti è nel cuore della Marsica, all’hotel Gole di Celano, alle 9,30 e non “già mangiati” perché all’arrivo è previsto adeguato sdijuno al ristorante annesso all’Hotel, il famosissimo “Guerrinuccio”. E qui, necessariamente, devo aprire una parentesi per sottolineare la qualità del locale, méta doverosa delle soste prandiali successive alle visite ai miei genitori, che riposano nel cimitero di Avezzano. Guerrinuccio è un tempio del sapore, con una particolare vocazione per la cucina dell’Abruzzo interno, che raggiunge vette d’eccellenza con quella scamorza arrosto che - nel mio Nirvana gastronomico - ha un posto tutto suo. In suo onore, battezzo questo come “il Conclave della scamorza”.

Dopo colazione, assegnazione delle camere, con gli antichi letti adatti ad accogliere i nostri governanti, mostro uno dei letti, dal sito dell’hotel:



In tutte le camere, sul comodino, invece della Bibbia, i partecipanti troveranno una copia del libro "E' successo", autobiografia dell'imprenditore - editore - presidente Filippo Di Antonio.

E andiamo al programma ufficiale, così come diffuso via whatsapp ai partecipanti:

«Amici, "Habemus locum"

Come da programmi, ho bloccato una struttura molto bella e conveniente per la due giorni insieme del 18 e 19.

Hotel le Gole, presso le Gole di Celano, con adiacente il ristorante "da Guerrinuccio" 50 euro con colazione inclusa

Un'ora e 10 minuti di percorrenza circa.

Questo il programma di massima:

Sabato 18

Arrivo entro le ore 9,30 con colazione.

Lavori della mattinata: dalle 10 alle 13

Pranzo

Lavori del pomeriggio: dalle 16 alle 19

Cena

Domenica: colazione e Lavori dalle 10 alle 12

Chi vuole si ferma anche a pranzo e chi non può rientra.

Un abbraccio a tutti».

Meriterebbe un editoriale a parte quell’ “habemus locum” che rivela non solo l’altissimo livello culturale dell’iniziativa, ma anche la gioiosa attesa che vive la truppa gianguidesca, pronta a partire per questa due giorni di relax nella Marsica.

Però, mi rendo conto che definirlo relax è improprio, loro in fondo vanno lì per lavorare. C’è un programma ben definito, con orari e pause.

Fin qui, tutto quello che avete letto è vero (tranne la copia del libro sul comodino)

Tutto vero: domani la maggioranza va in conclave alle Gole di Celano.

Quello che leggerete da qui in poi, invece, potrebbe non essere preciso, perché purtroppo, non conosco quale sia il tema dei “lavori”, ma conoscendo i problemi della città e le capacità politiche di questa amministrazione, voglio provare ad indicare quello che secondo me dovrebbe essere il programma.

SABATO

Ore 10 «Come abbiamo rivinto le elezioni senza aver fatto niente in cinque anni» - relaziona il Sindaco

Ore 11 «Tecnica e tattica degli annunci senza cantiere» - relaziona l'assessore Cavallari

Ore 12 «Come spendere milioni dei cittadini e prendersi il merito degli spettacoli» - relaziona l'assessore Filipponi

Ore 13 Pranzo



antipasto Guerrinuccio, Spaghetti alla Carbonara e Strigoli al tartufo, grigliata mista e scamorza arrosto, patate al forno e verdure grigliate, dolce della casa, biscotti e genziana, caffè e ammazzacaffè. Durante il pranzo, il nutrito staff di comunicazione del Sindaco intratterrà la platea con la lettura declamata dei titoli del “Centro” che valorizzano l’attività della Giunta.



Ore 14,30 pennica in camera o torneo di tressette e briscola a coppie. Prevista anche, nel gazebo in giardino, per chi non farà la pennica e non gioca a carte, la relazione «Varie ed eventuali» del consigliere Michele Rajola.

Ore 16 «Un assessorato… al verde» relaziona Di Bonaventura

Ore 17 «Chi dice che vivere in una città morta sia un male?» relazionano i consiglieri Lancione, Falasca e Di Ovidio

Ore 17,30 «Da Marx a Niko Romito, dalla sol dell’avvenire alle tre stelle» relaziona il consigliere Andrea Core

Ore 18 «L’utilità dell’inutile» relaziona l’assessora Pina Ciammariconi

Ore 19 «Ma in fondo a noi che ce ne frega della ricostruzione pubblica?» relaziona l'assessore Cavallari

Ore 20: Cena:



siccome Guerrinuccio ha un doppio menù, in serata si va di pesce: antipasto freddo di pesce, chitarra allo scoglio, grigliata di pesce e fritturina, insalata e patate al forno, dolce della casa, biscotti e genziana, caffè e ammazzacaffè. Durante la cena, il nutrito staff di comunicazione del Sindaco intratterrà la platea con la lettura declamata dei titoli del “Centro” che valorizzano l’attività della Giunta

Ore 21,30 Gara di aeroplanini di carta con le pagine strappate dal libro “E’ successo” di Filippo Di Antonio

Ore 22 Distribuzione dei santini elettorali di Cavallari, 150 per ogni consigliere

Ore 22.30 Torneo di calciobalilla a coppie miste, per chi non partecipa a disposizione Monopoly, Risiko e carte da burraco

Ore 23,30 “Karaoke”, sfida canora sulle canzoni di Ivan, con la presenza di Filippo Graziani

Ore 24,30 Sfida a cuscinate: Insieme Possiamo contro Pd, Teramo Vive contro Bella Teramo

Ore 1,30 Buonanotte Teramo a cura di Gianguido D’Alberto (con coro cherubinico dello staff)



DOMENICA



Ore 8 Buongiorno Teramo a cura di Gianguido D’Alberto (con coro cherubinico dello staff)

Ore 8,30 Colazione

Ore 9 Santa messa officiata da Antonio Filipponi (su delega di Guido Campana) - comunione facoltativa, Raiola chierichetto. Coro sacro: staff del Sindaco

Ore 10 «Jhonny be good - istruzioni per il voto in Regione» relaziona l’assessora Ferri

Ore 11 «Facite ammuina - come sopravvivere ai prossimi cinque anni» relaziona il Sindaco

Ore 12,30 Pranzo: antipasto Guerrinuccio, Spaghetti alla gricia e taccozze ai fagioli, grigliata mista e scamorza arrosto, patate al forno e verdure grigliate, dolce della casa, biscotti e genziana, caffè e ammazzacaffè. Durante il pranzo, il nutrito staff di comunicazione del Sindaco intratterrà la platea con la lettura declamata dei titoli del “Centro” che valorizzano l’attività della Giunta.

Ore 14 saluti, consegna dei ricordini (minisculture luminose di Lodola che riproducono il Sindaco D’Alberto in posa da Ivan Graziani).



NB Se al momento della ripartenza, qualcuno dovesse trovare le gomme bucate, è stato Maurizio Verna.



ADAMO