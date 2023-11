ADAMO IN VIDEO / FACCIO UNA PREVISIONE SUL TEATRO... SENZA IL TEATRO



Nuovo Adamo in video. Questa volta il corsivista di certastampa si occupa del Teatro... senza il teatro. Per tre o quattro anni, infatti, Teramo non avrà più un teatro, perché il Comunale sarà interessato da un lungo lavoro di "rifondazione". Nel frattempo... dove si farà teatro a Teramo? Adamo un'idea ce l'ha... e rientra nel progetto più imporante dell'amministrazione gianguidica...

