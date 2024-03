ADAMO / PROMOSSO PER LE PROMESSE, VIDEOLETTERA AI 2287 ELETTORI FELICI DI VIVERE NELLA CITTA' DEI TAFAZZI

Sentito e caloroso videoringraziamento ai 2287 teramani che, novella stirpe di soddisfatti Tafazzi, hanno deciso di mandare in Regione l'assessore ai Lavori Pubblici della città che... i lavori pubblici li annuncia, li prometta, li riannuncia e li ripromette... e se li comincia... non li finisce... Eppure, 2287 Tafazzi felici hanno voluto mandare all'Emiciclo proprio l'assessore che, nove mesi fa, aveva chiesto il voto per portare a termine tutti i progetti...