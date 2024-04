ADAMO / FUSSE CA FUSSE LA MALAVOLTA BUONA…

Mi ringrazia e mi risponde. Con un suo post, il consigliere comunale Luca Malavolta, mi ringrazia per il mio articolo di ieri. E mi risponde.

In realtà, nel galateo della comunicazione, la sua risposta avrebbe dovuto inviarla solo a me, perché io poi potessi pubblicarla, visto che mio era l’articolo; la scelta di postarla su Facebook definisce, invece, i contorni dell’infortunio logico, dialettico, filosofico ed economico, nel quale è incappato, e dal quale cerca di risollevarsi catturando qualche like dei compagni di gianguideria (c’è addirittura quello della first lady).



Visto? Mi ringrazia.

Esprime - ironicamente - la sua gratitudine “…per l'attenzione prestatami nel suo simpatico Adamo”... e siccome io amo essere ringraziato (so’ vanitoso) di “simpatico Adamo” gliene dedico un altro.

Perché, pur cercando di aggiustare il tiro, il Nostro continua a cadere nell’errore di confondere il benessere della popolazione con l’aumento del reddito.

L’essere con l’avere.

È vero che, in questa sua risposta, evita di citare la “…vivace dinamica dell’economia teramana degli ultimi cinque anni…”, che mi aveva fatto ridere fino al singhiozzo, ma - pur sottolineando il ruolo degli operatori economici - ribadisce che “…. Il Comune contribuisce in quanto tale, e non solo, con un bilancio in salute ed un'incremento della spesa di circa 16 milioni tra 2021 e 2023 che rappresenta un contributo a quella crescita pari più o meno ad un decimo. Anche la pressione fiscale, Tari e Imu, invariata contribuisce positivamente”.

Evito di infierire su quell'agghiacciante "...un'incremento...", perché ogni volta che si apostrofa un maschile, muore un accademico della Crusca, ma concedo a Malavolta il beneficio del dubbio, è uomo di numeri non di lettere, e poi il fatto che il più ricco del Consiglio scivoli sull'ortografia grammaticale, non fa che confermare il mio giudizio sulla gianguideria e rafforza il presupposto stesso di queste mie righe: essere e avere non sono la stessa cosa.

Torniamo alla risposta: nella percezione malavoltiana, a Teramo si vive bene, non c’è declino economico e sociale, perché il reddito cresce anche grazie agli investimenti del Comune. Sfugge, al consigliere gianguidiano, la quantità di denaro spesa sì dal Comune, ma finita a migliorare le economie di altre province… si rilegga i miei articoli sulla vicenda del meraviglioso progetto “Teramo capoluogo”… tanto per dirne una.

E non solo, perché se il parametro di riferimento del benessere collettivo e del buon governo è il reddito, anzi: l’aumento del reddito, allora caro Malavolta, sappia che i teramani vivono peggio dei residenti in altri 24 Comuni della provincia e che lei, con tutta la gianguideria regnante, siete meno capaci ed efficaci degli amministratori di metà dei Comuni del Teramano.

Secondo il Sole 24 Ore, infatti, non solo il reddito dei cittadini è aumentato tra 2021 e 2022 in tutti i Comuni della provincia, proprio in tutti tutti, ma Teramo non è la città migliore.

Anzi.

Questo è l’aumento in euro del reddito medio dei residenti in ogni singolo Comune.

ANCARANO 3729

CASTIGLIONE MR 2441

TORTORETO 1556

CELLINO ATTANASIO 1556

CROGNALETO 1509

BISENTI 1351

PENNA SANT’ANDREA 1345

MOSCIANO 1342

TORRICELLA SICURA 1284

CORROPOLI 1277

BASCIANO 1256

ROSETO DEGLI ABRUZZI 1254

ALBA 1171

MARTINSICURO 1132

CASTELLALTO 1121

TORANO NUOVO 1098

CANZANO 1079

CONTROGUERRA 1065

BELLANTE 1043

GIULIANOVA 1003

SANT’OMERO 1003

CERMIGNANO 984

SANT’EGIDIO 978

TERAMO 975

NOTARESCO 960

PIETRACAMELA 947

CAMPLI 898

MONTORIO 884

ISOLA GRAN SASSO 883

CASTELLI 873

MORRO D’ORO 840

PINETO 839

CIVITELLA DEL TRONTO 814

SILVI 811

MONTEFINO 771

COLLEDARA 738

CASTEL CASTAGNA 689

ROCCA SANTA MARIA 664

ATRI 642

ARSITA 512

TOSSICIA 503

NERETO 368

CASTILENTI 351

CORTINO 337

VALLE CASTELLANA 278

COLONNELLA 157

FANO ADRIANO 24

Nell’attesa che, con un’altra delle sue analisi socio - filosofico - economiche, voglia farci scoprire quale sia il segreto della “vivace dinamica dell’economia ancaranese" e quali la sonnolenze di quella fanese, la saluto consigliere Malavolta, non prima di aver espresso, però, il mio personale ringraziamento, da cittadino, per quel 65% di tasse che ha decurtato - come lei racconta ai suoi follower - il suo reddito da oltre 200 mila euro. Spero possa consolarla, però, il fatto che - almeno per quello che riguarda la spesa del Comune di Teramo - neanche uno dei suoi euro versati in tasse finirà a “….finanziare l'attività editoriale di chi scrive articoli che non condivido….”, anzi: saranno investiti nella produzione di articoli, video, post, selfie e di tutta l’altra propaganda sulla quale la gianguideria fonda la sua stessa ragione di esistere.

Al contrario, le tasse che paga la società editrice di certastampa e noi giornalisti come cittadini, quelle sì andranno a garantire anche i sostanziosi stipendi mensili del Sindaco e della Giunta.

Ma ne siamo fieri, perché viviamo nella città del benessere e della “…vivace dinamica dell’economia…”.

ADAMO