ADAMO / NON SOLO SUPERMAN, C'E' ANCHE SUPERGIRL NELLO STAFF DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA



Comincio seriamente a pensare, che la pianta organica dell’ufficio di staff del Presidente della Provincia, l’abbia segretamente disegnata Carmine Di Giandomenico, visto che ospita più supereroi del palazzo degli Avengers.

Non c’è solo l’autista personale Superman, del quale vi ho raccontato qualche giorno fa (LEGGI QUI), ma c’è anche la segretaria personale Supergirl, chiamata a gestire un’infinità di impegni.

Se, infatti, il superautista è stato assunto per: «attività di supporto al Presidente nell’attuazione delle politiche pubbliche e nelle connesse attività di comunicazione, coadiuvandolo altresì nell’attuazione del programma di mandato, nella cura dei rapporti con il Consiglio, l’Assemblea dei Sindaci, i gruppi consiliari, i Sindaci, i partiti, tutti gli altri enti locali del territorio, nei processi partecipativi con i cittadini e le istituzioni pubbliche e locali e anche nell’attività di supporto relativa alle attività di rappresentanza ed onorificenze pubbliche, al cerimoniale di manifestazioni civili, religiose culturali e sportive…», alla collega Supergirl toccheranno: «attività di supporto al Presidente nell’elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche e nelle connesse attività di comunicazione, coadiuvandolo altresì nelle verifiche dell’attuazione del programma di mandato, nella cura dei rapporti con il Consiglio, l’Assemblea dei Sindaci, i gruppi consiliari, i Sindaci, i partiti, tutti gli altri enti locali del territorio, nei processi partecipativi con i cittadini e le istituzioni pubbliche e locali e anche nell’attività di supporto relativa alle attività di rappresentanza ed onorificenze pubbliche, al cerimoniale di manifestazioni civili, religiose culturali e sportive…»

Come dite?

Sono identici?

Opperbacco!

E sì, avete ragione: sono identici.

Stessi incarichi… perché lo sanno tutti, anche in Provincia, che “tciù is megl’ che uan”, ma se fosse solo questo, Supergirl sarebbe solo la copia conforme di Superman, e invece no: lei è più super, visto che dovrà anche dare «…supporto al Presidente al fine di conoscere le opportunità di finanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo, creando le condizioni per potervi accedere, nello svolgimento di attività di raccordo tra il vertice politico ed amministrativo» .

E non solo, perché ovviamente sarà anche «… autista e segretaria particolare del Presidente».

E chi sarà mai questa Supergirl, capace di passare dal cerimoniale parrocchiale ai programma di governo, dal Consiglio Provinciale a Bruxelles, mentre guida l’autoblu della Provincia e gestisce l’agenda del Presidente?

Si chiama Veronica Fiorà e, per quanti sforzi io abbia fatto, non sono riuscito a trovare tracce delle sue competenze sui compiti che il Presidente D’Angelo le ha affidato.

Navigando in rete, infatti, l’ho trovata solo impegnata nella conduzione di “Passione Padel”, una specie di videocorso a puntate realizzato per Radio Tortoreto; poi l’ho scoperta essere la “Ve” della trasmissione “DoVe è mattina” su SuperJ, programma del quale non ho mai avvertito la necessità della visione (come del resto di quasi tutte le produzioni di quel canale), ma dal quale mi sembra di capire che poi sia stata allontanata, oppure se ne sia andata, non fa differenza.

È successo.

Da ultimo, l’ho vista sul palco del due giugno organizzato dalla Prefettura l’anno scorso in piazza Martiri, salutata dal Prefetto Stelo come “giovane giornalista”, anche se giornalista non è, non essendo mai stata iscritta all’albo, ed è curioso che il Prefetto non lo sappia, lui che invece è giornalista iscritto all’albo.

Tra tutti, però, il compito che più di tutti gli altri richiama la mia attenzione, è quello di «…supporto al Presidente al fine di conoscere le opportunità di finanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo, creando le condizioni per potervi accedere, nello svolgimento di attività di raccordo tra il vertice politico ed amministrativo».

Chissà, magari sarà perché siamo nella settimana delle elezioni, ma quel richiamo europeo eccita la mia curiosità, e fremo nell’attesa di sapere quali siano le competenze della signora Fiorà nell’individuazione dei finanziamenti europei, attività per la quale a Teramo, pensate un po’, abbiamo addirittura sentito la necessità di costituire un Consorzio, il Cope, e affidarlo ad un ex Presidente del CoreCom… quando invece sarebbe bastato andare a cercare sui campi da padel o accendere la tv.

Ovviamente, manco a dirlo: quel mio fremere è solo un artificio retorico, perché so benissimo che il Presidente D’Angelo, in onore alla compiuta gianguidizzazione, non risponderà, così come fa da anni la gianguideria ad ogni mia domanda relativa all’uso dei soldi nostri.

Una chicca, prima di salutarvi: avrete notato che tra i compiti della signora Fiorà figura anche quello di “autista del Presidente” e vi starete chiedendo a cosa servano due autisti?

Semplice: sembra che la Provincia abbia appena comprato - senza gara - due nuove auto.

Due suv.

Due macchine… due autisti.

Logico, no?

Ma di questo riparleremo…



ADAMO