ADAMO / MACHESTIDDICE? SERPENTI, PIETRONI CADENTI E ANNUNCI VOLANTI

STERMINIO

«La Notte dei Serpenti è il grande tentativo di sprovincializzare l'Abruzzo e se io vengo attaccato da una mentalità provinciale allora vuol dire che il virus dell'Abruzzo contro cui sto lottando lo sto sterminando».

(Enrico Melozzi, il Pescara - 29 giugno)

Smettetela di insultare Spalletti per gli Europei: è andato a sprovincializzava il calcio italiano

PARTENZE

“Ho scritto a tutti quelli che mi hanno attaccato invitandoli a confrontarsi con me, ma hanno preferito urlare sui giornali”..

.(Enrico Melozzi, il Pescara - 29 giugno)

Non è vero: a me non ha scritto. Ha scritto il suo avvocato, diffidandomi... vale anche quella come invito al confronto? Se vale, allora faccio la prima domanda: qual è il titolo accademico che ti consente di farti chiamare “maestro”?



VOLARE OH OH

“Carlo Calenda, nel 2018, da Ministro allo sviluppo economico aveva lavorato per vendere Alitalia e non continuare a gettare fondi pubblici nella compagnia. Fu criticato da tutti e in particolare da Salvini e Meloni, che ne fecero un cavallo di battaglia, in nome dell’italianità e del patriottismo. Oggi, nel 2024, il Governo Meloni-Salvini realizza la vendita di Ita a Lufthansa”.

(Giulio Cesare Sottanelli 3 luglio)

Quindi non fu Calenda a non riuscire a vendere Alitalia, la colpa fu dell’opposizione… maddai!



CANTARE OH OH

“Peccato che questi 6 anni di ritardo, dovuti al populismo, in cui si sono susseguiti al governo M5S, Lega, PD, Forza Italia e FDI, sono costati alle casse dello Stato oltre 6 miliardi di euro che avremmo potuto utilizzare per la sanità, per il sociale, per l’occupazione e per l’istruzione”.

(Giulio Cesare Sottanelli 3 luglio)

Dei 900 milioni “prestati” da Calenda ad Alitalia nel 2018, e mai restituiti, si hanno notizie?



COERENZA

«...In campagna elettorale.. le opposizioni e il candidato presidente sconfitto hanno portato un'immagine non veritiera dell'Abruzzo fuori dai confini regionali parlando di un territorio da cui tutti, soprattutto i giovani, vogliono andare via».

(Enrico Melozzi, il Pescara - 29 giugno)

Disse quello che da giovane se ne è andato a Roma...



COMMUNISTA COSÌ

"Il progetto della Notte dei Serpenti... «...Sono andato ovunque in questi anni per chiedere di finanziarlo. L'ho inviato anche alla Regione quando c'era il centrosinistra e vogliamo fare a gara a chi è più di sinistra li seppellisco...».

(Enrico Melozzi, il Pescara - 29 giugno)

Allora, via alla gara di "chi è più di sinistra", vince chi organizza l'evento più costoso coi soldi del centrodestra. Il non pagare i collaboratori vale dieci punti.



STRATEGIE

“Quello di piazzale San Francesco è un intervento strategico fortemente voluto dall’amministrazione comunale che, grazie ai fondi Masterplan, arriva ora a compimento” (Gianguido D’Alberto, 23 gennaio 2021)

******

“….è stato riavviato un intervento strategico per la nostra città…”

(Gianguido D’Alberto 1 luglio 2024)

Sulla strategia, i gianguidici non li frega nessuno… è sui tempi che proprio non ne azzeccano una



SE SEI BELLO…

“Quanto verificatosi questa mattina nell’area di cantiere del mercato coperto (la caduta del pietrone che ha sfiorato una passante e sfondato una vetrina. ndr) non sarebbe dovuto accadere. I nostri uffici hanno sempre vigilato sul rispetto della sicurezza, che per noi rappresenta una priorità, e continueranno a farlo”

(Ufficio staff Sindaco di Teramo 02/07)

Vabbè dai, mettiamoci una pietra sopra.



CAPANNE

«Le canzoni della Notte dei Serpenti, sul palco tornano ad essere, le voci degli abruzzesi che faticavano nei campi seguendo i ritmi difficili delle stagioni ... concetto che tra l'altro ci riporta al blues” e ai campi di cotone ...».

(Enrico Melozzi, il Pescara - 29 giugno)

La capanna dello zio Giuvann’



CONCLUSIONI

“Consigliere, si avvii alla conclusione”

“Un attimo, presidente, devo concludere”

(Melarangelo - Corona, Consiglio Comunale 3 luglio)

Bisognerebbe trarne una conclusione…