ADAMO / SETTE VISITE FISCALI IN 80 GIORNI… CHIESTE DALLA PROVINCIA E PAGATE DA NOI… “CONTRO” UNA DIPENDENTE IN MALATTIA PER “DEPRESSIONE MAGGIORE GRAVE”

Sì, è vero, la visita fiscale è uno strumento di garanzia, sia per il lavoratore in malattia, perché dimostra l’esistenza della patologia; sia per il datore di lavoro, che ne giustifica l’assenza; sia per l’Inps, che paga l’indennità.

Questa, è la teoria. Ma quando la pratica si declina in sette visite fiscali in 80 giorni, lo strumento di garanzia rischia di farsi persecutorio, tanto da spingere il lavoratore a valutare l’ipotesi di presentare una denuncia per mobbing.

Questa è la storia di una dipendente 62enne dell’Amministrazione Provinciale di Teramo, affetta da «…Depressione maggiore ricorrente grave. Disturbo d'ansia generalizzato», una forma di depressione che pretende la massima attenzione e rende, di fatto, impossibile la corretta gestione di un’attività lavorativa.

La donna, infatti, è “in certificato” dal 22 aprile, e ha considerato più che lecite, anzi sicuramente giuste, le due visite fiscali inviate dall’Inps nel primo mese della sua assenza. Quelle che ha considerato un po’ meno giuste, anzi: sicuramente eccessive, sono state le successive sette visite fiscali, richieste dal datore di lavoro, cioè dall’Amministrazione Provinciale di Teramo, negli ottanta giorni successivi.

Su formale domanda della Provincia di Teramo, infatti, il medico fiscale s’è presentato a casa della dipendente in malattia il 22 maggio alle 11,53; il 29 maggio alle 10,31; il 5 giugno alle 10,29; il 20 giugno alle 11,58; il 12 luglio alle 11,45; il 25 luglio alle 11,40 e il 14 agosto alle 10.17.

Verrebbe da pensare, che la Provincia di Teramo sia così preoccupata per lo stato di salute dei propri dipendenti, da volersene sincerare di continuo, ma sarebbe un pensiero sbagliato, perché se così fosse… basterebbe una telefonata, e non una raffica di visite fiscali, pagate dai cittadini. Sì, pagate, perché se le visite di controllo disposte dall’Inps rientrano nella normale attività dell’Istituto, quelle richieste dal datore di lavoro si pagano. Per la precisione, 41,67 euro, più 15 euro per la distanza (la signora non abita a Teramo), più 4,73 euro di costi amministrativi, in totale 61,4 euro a visita. Quattrocentotrenta euro in 80 giorni, che sono nulla, davanti al risarcimento che la Provincia potrebbe dover pagare se, a fronte della denuncia per mobbing presentata dalla donna, venisse considerata colpevole.

La Corte d’appello di Bari, ha considerato mobbing le 14 visite fiscali in cinque mesi, inviate ad insegnante dalla sua direttrice. Una ogni dieci giorni… la stessa media della dipendente teramana.