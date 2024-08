ADAMO / DUBBI D'OMBRELLONE: «LU TERAME IOCHERA' A LU BONOLIS?»



Chiacchiere da ombrellone, tra un bagno e un gelato, tra un bambino che piange e una ragazza che s’aggiusta il perizoma, tra racchettoni e palloni.

Ecco, i palloni.

Anzi: il pallone.

Il mio vicino d’ombrellone è un tifoso, uno di quelli - ancora pochi - che hanno già fatto l’abbonamento, perché «…lo faccio da trent’anni e più…».

Però, qualche certezza gli manca.

Una soprattutto.

«…si giocherà al Bonolis?…».

E’ la domanda delle domande.

Proviamo a dargli una risposta.

Partiamo dalle cose certe: la transazione è stata firmata da Comune e Soleia, l’accordo c’è.

La somma, 4,3 milioni anche, con tutte le modalità di pagamento: due milioni subito e il resto a rate in dieci anni.

I due milioni, il Comune li ha anche già messi da parte.

L’arbitrato è sospeso fino al 15 settembre (con altri 45 per il lodo).

Il Città di Teramo dovrà giocare la prima partita “in casa” il 15 settembre.

Finite le certezze.

Adesso, entriamo nel mondo delle incertezze.

La prima è la data del Consiglio Comunale che dovrà ratificare l’accordo transattivo, che non è stata ancora fissata, perché prima dovrà arrivare il parere dei revisori dei conti, ma siccome due sono stati appena sostituiti, i nuovi avranno bisogno di tempo per verificare tutti gli atti.

Si vedranno di persona non prima del 27 agosto.

Poi faranno la loro relazione, e con quella si potrà convocare la capigruppo che fisserà la data del Consiglio.

A spanne, saremo già oltre la metà settembre.

Cioè oltre la prima partita casalinga dei biancorossi.

Poi, una volta votata in Consiglio, il Comune dovrà procedere al pagamento dei due milioni e solo dopo la transazione sarà effettiva.

E si potrà avviare la seconda fase, quella della nuova gara per la gestione sportiva dello Stadio.

Ma ci vorranno mesi, forse sei, per avere il nuovo gestore.

Nell’attesa?

Sarà ancora la Soleia a custodire l’impianto… ma sarà il Comune a gestirlo.

Per essere più chiari: la Soleia curerà apertura e chiusura e manutenzione, oltre alla sorveglianza etc, ma sarà il Comune a decidere chi potrà utilizzarlo.

E non solo: sarà il Comune a pagare la Soleia e sarà il Comune ad incassare da chi lo utilizzerà e dalla vendita degli spazi pubblicitari.

E qui s’impone una domanda: visto che il Comune pagherà alla Soleia circa 100mila euro per “custodia e manutenzione” e che dovrà farsi carico anche delle utenze… quanto costerà giocare al Bonolis?

La faccio ancora più semplice: quanto dovrà pagare il Città di Teramo, per giocare al Bonolis?

Domanda non banale, se si considera che tutto l’ambaradan che ha portato alla transazione per annullare la convenzione, è partito proprio dal fatto che la squadra del presidente Di Antonio non poteva sostenere un costo di 140mila euro.

E soprattutto: dove giocherà il Teramo il 15 settembre?

Anche perché c'è sempre il problema dei debiti dell'anno scorso... ma questa è un'altra storia.

Guardo il mio vicino d’ombrellone... sembra perplesso.

«Me vache a fà lu bagne…» dice.

E’ ancora estate, in fondo…



ADAMO