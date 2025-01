ADAMO / LE PAGELLE DEGLI ASSESSORI - STEFANIA DI PADOVA



Vicesindaca con delega a: BILANCIO SOLIDALE, WELFARE E POLITICHE DELLA CASA Bilancio, tributi e contabilità generale; Programmazione strategica, Spending Review e Bilancio Sociale;

Deve interessarsi di: Politiche sociali e socio-assistenziali, welfare e coesione sociale; Politiche per il diritto alla casa, ERP e rapporti con l’ATER; Assistenza scolastica; Politiche per l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione; Politiche per il lavoro; Attuazione delle misure Piano distrettuale sociale

Voto 2024: 6

Anche se caricata di nuove responsabilità dopo il rimpasto, e in particolare della rognosa delega al sociale, che Ilaria De Sanctis aveva gestito con grande umanità (ma anche con pochissimo appoggio dal Sindaco…), la vicesindaca Di Padova riesce a mantenere la barra dritta, con un impegno fatto di lavoro silenzioso e anche qualche risultato apprezzabile, benché nel sociale sia impossibile avere risposte per tutti, come dimostra l’eloquente dose di carbone che la “befana” ha voluto lasciare sulla porta dell’ufficio comunale ai servizi sociali. Il mio voto, vuole essere anche il ringraziamento, da cittadino, per quello che le ho visto fare quando ha dovuto gestire l’emergenza della Multa Paucis, non solo mediando e cercando soluzioni, ma trovando anche l’imprenditore che si facesse carico di una parte dei costi dell’affitto. E tanto che ci siamo, in questo voto c’è anche la convinta e umana partecipazione che ho visto nei suoi occhi e ascoltato nelle sue parole, quando c’è stato da gestire, magari in piena notte, la sistemazione delle famiglie sfrattate da un incendio o dei convittori sfrattati dalla loro scuola / casa. La vicesindaca, però, è soprattutto assessora al Bilancio, settore nel quale oltre all’impegno mette la faccia, senza timori corporativi, specie quando c’è da frenare le pulsioni spendaiole di qualche collega di Giunta delegato agli spettacoli. Tra le sue doti, ho scoperto quest’anno una matura pazienza, sia quando c’è da rispondere in Consiglio agli attacchi della Minoranza, sia quando c’è da gestire, qualche malpancismo di Maggioranza. E’ maturata, e molto, dal punto di vista politico, tanto che c’è chi scommette sulla sua prossima - certissima - candidatura per il dopo Gianguido. Vedremo. Nell’attesa, però, c’è da gestire ancora almeno un paio di bilanci, e un paio d’anni di problemi abitativi per tante famiglie che, in città, vivono in condizioni di disagio. Servono case, non speranze. Spero di poterle aumentare il voto l’anno prossimo