ADAMO / LE PAGELLE DEGLI ASSESSORI - MIMMO SBRACCIA



Assessore con delega a: FRAZIONI E ALLA CURA, MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Rapporti con le frazioni; Manutenzione e gestione degli immobili comunali, della rete viaria, della pubblica illuminazione;

Valorizzazione e redditività degli immobili comunali e dell’intero patrimonio comunale; Valorizzazione e cura del Parco fluviale e dei Parchi urbani; Cura e manutenzione del verde; Cura, manutenzione, potenziamento e valorizzazione aree gioco attrezzate; Lotta al degrado e miglioramento della fruibilità e della bellezza degli spazi urbani e periurbani; Autoparco.

Voto 2024 6

Col rimpasto ha ereditato le deleghe “piene” di Valdo Di Bonaventura, malamente messo alla porta dal Sindaco, all’esito di un rimpasto che, nel giudizio di molti (quorum ego) ha peggiorato l’azione amministrativa. E i risultati parlano da soli. Sbraccia però, va detto, l’impegno ce lo mette, ma fa quello che può. Da Valdo non ha ereditato solo le deleghe, ma anche quella pochezza di mezzi economici, che da sempre mortifica le manutenzioni in città. Pochi soldi e poco personale, un mix che certo non si traduce i risultati… anzi: non si tradurrebbe, visto che Sbraccia, con un risparmio qui e un’economia lì, con un avanzo su e un residuo giù, riesce alla bell’e meglio a risolvere un po’ di situazioni aperte, a cominciare dagli asfalti, che stanno rifacendo sempre a pezze, ma almeno le pezze sono molto più grandi. Sulle frazioni, però, c’è ancora molto da fare. Anche nel suo caso il voto è un investimento sui risultati futuri.

