ADAMO / LE PAGELLE DEGLI ASSESSORI - MIRIAM TULLII



Assessora con delega a: PERSONALE E ALLA COMUNITA’ EDUCANTE, AI SERVIZI RELATIVI AL DIRITTO ALLO STUDIO

Deve interessarsi di: Servizi educativi; Pubblica istruzione e diritto allo studio; Personale e riorganizzazione della macchina amministrativa.

Voto 2024: non c’era

E’ la grande delusione del rimpasto. Anche se, al suo debutto consiliare, aveva preso il microfono per offrire alla platea un attacco scomposto alla stampa locale, salvo scusarsene qualche minuto dopo, su di lei nutrivo qualche aspettativa. Me l’avevano dipinta come efficiente ed efficace, ma si sa, i dipinti sono intuizioni della realtà, mai specchi fedeli. Dal suo arrivo in Giunta in poi, ha collezionato una quantità di brutte figure, tutte amplificate dalla cassa di risonanza della platea scolastica comunale, popolata da frotte di genitori incazzosi, che certo non gradiscono mense in ritardo o altre amenità del genere. Il vero trionfo tulliano, peró è stato nel “caso Delfico”, quando si è trattato di gestire in emergenza assoluta il trasferimento dei bambini in scuole alernative, spiegando alle famiglie il come e il dove. In quelle ore, abbiamo visto il Sindaco in prima linea, e poi la vicesindaca, tutti impegnati nel cercare aule e spazi, anche per l’ospitalità dei convittori, ma dell’assessora alla scuola, non abbiamo avuto notizia. In un paio di occasioni, è sembrato di scorgerla in secondo piano, in qualche foto, ma niente più. Anzi: in qualche Consiglio Comunale particolarmente “caldo” sul tema delle scuole, non abbiamo avuto neanche il piacere di incontrarla. Conoscendo le logiche della politica cavallariana, non escludo a priori che assenze e silenzi non siano altro che decisioni strategiche, prese a tavolino per non rischiare coinvolgimenti in momenti a rischio figuraccia, ma se così fosse la delusione sarebbe doppia, visto che il non partecipare, in politica, specie quando c’è da affrontare un problema, equivale a non esistere. E, a ben guardare, per la non partecipazione, il 2 è un voto fin troppo premiante. Ma non potevo darle meno, lei ha fatto quasi nulla, ma c'è di peggio. La Tullii ringrazi Filipponi e la Ciammariconi.

