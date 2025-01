ADAMO / MACHESTIDDICE? IL MEGLIO DEL MEGLIO... DEL MEGLIO

Florilegio teramano di parole, promesse, chiacchiere, annunci e qualche fregnaccia...

1) MA DAI?

"Chi percorre l’A14 si trova ogni giorno ad affrontare cantieri interminabili, deviazioni pericolose e il rischio crescente di incidenti.”

(Giulio Cesare Sottanelli, 21 gennaio)

Se se ne è accorto anche Sottanelli, la situazione è gravissima...

2) MEMORIA CORTA

"Trovato il cadavere di una donna: ha ampie ustioni, ipotesi omicidio"

(emmelle, 9 gennaio)

"...contrariamente a quanto sostenuto dallo stesso sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, ma anche da qualche media locale e dai nazionali, non si è trattato quasi sicuramente di un omicidio..."

(Emmelle, 10 gennaio)

Qualche media locale, come Emmelle, appunto.

Memoria corta, figuraccia certa

3) GIRAMONDI



In questa foto, c'è una persona che va ovunque, facendo selfie con grandi e piccini, promettendo tante cose belle. L'altro è Babbo Natale

4) MI OPPONGO

“Prende sempre più corpo l’opposizione alla raccolta firme dell’opposizione…”

(emmelle, 24 gennaio)

Quasi quasi mi oppongo

5) PINEIDE

"................. .... ........ ...... ............."

(Assessora Pina Ciammariconi, Consiglio Comunale 20 dicembre)

Ora Teramo può

6) SEPARATI ALLA NASCITA

A sinistra, uno che di cognome faceva Jobs, cioè "Lavori". A destra uno che i lavori non li faceva, neanche di cognome...

7) VE LO DICO IO

“…Il bar San Matteo, all’inizio di corso San Giorgio, i cui proprietari sperano di poter rientrare al più presto, nell’edificio che sarà interessato prima da georilevamenti e poi dai lavori veri e propri".

(emmelle, 24 gennaio)

Dicesi "georilevazione" l'identificazione della posizione geografica reale di un oggetto. Questo vuol dire che prima di fare i lavori, dovranno trovarlo il San Matteo? Dai, vi aiuto, ve lo dico io: è dietro la statua colorata di Ivan, sotto la tettoia a specchio.

8) PAGELLE

Dall'Accademia della Crusca, è tutto

9) DELFICODISSEA

"L'unica alternativa al Delfico, è il Delfico"

(Gianguido D'Alberto, sempre)

Frase giusta ma incompleta, quella completa è: l'unica alternativa al Delfico è il Delfico... alla Cona

10) PINEIDE BIS

"................. .... ........ ...... ............."

(Assessora Pina Ciammariconi, Consiglio Comunale 30 dicembre)

Ora Teramo può, bis

11) ALLELUJA

"Premiato Padre Salvatore Donadio - Padre francescano dedito alla fede, parroco di Miano e Ioanella, studioso della nostra cultura e del territorio".

(Teramo Nostra, pagina facebook)

Un francescano dedito alla fede? Avanguardia pura (cit)

12) OOOOPPSSSSS



Nessun commento... si commenta da solo

13) MIAO MIAO

"Chiedono il ripristino del Museo del gatto, sottolineando «quanto viene apprezzata la ricca collezione di indiscusso valore, unica in Italia e che molte città farebbero a gara per avere».

(Il Centro, 12 gennaio)

Risparmiamo alle molte città la fatica della gara: regaliamoglielo!

14) LAVORI IN CORSO

Addio al ‘ponticello’ di via Roma: sarà chiuso dal 3 febbraio per essere ricostruito

(emmelle, 24 gennaio)

Prima di ricostruirlo, un ponticello in via Roma andrebbe costruito, visto che non c'è. Nell'attesa le Ferrovie rifanno quello di via Gammelli

15) APRÈS NOUS LE DÉLUGE