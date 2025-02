ADAMO / UÈ, DONNA RITA, V’NIT’ ‘N COPPA AE PRATI…

Uè, donna Rita, v’nit’ ‘ncoppa ae Prate.

Dico sul serio, gentilissima signora De Crescenzo, voi che avete quasi due milioni di follower su tiktok e che, con una mezza dozzina di post, avete scatenato l’invasione su Roccaraso, venite ai Prati di Tivo.

V’nit’ ‘ncopp ae Prate.

Voi che domenica prossima invaderete pure Ovindoli, con un’altra valanga di pullman, cambiando l’economia di una vallata.

V’nit’ ‘ncopp ae Prate.

Vedete, lo so che non lo sa quasi nessuno, ma pure noi abbiamo una bella montagna, anzi, sicuramente più bella di quelle di Roccaraso e di Ovindoli… e pensate, tenimm’ pure ‘a neve, solo che non ci viene nessuno.

V’nit’ vuje,

Co’ tutt’ ‘e diecimila amice vuoste

V’nit’ ‘ncopp ae Prate.

Sì, è vero: non potrete sciare, perché gli impianti sono chiusi, ma tanto mi sembra che voi non siate poi così amante dello sport, ma preferiate mangiare bene e stare in compagnia, e su quello vedrete, siamo imbattibili.

V’nit’ v’nit’,

Co’ tutt’ ‘e diecimila amice vuoste

V’nit’ ‘ncopp ae Prate.

Pensate che se, come credo, siete appassionata della sceneggiata tipica napoletana, noi possiamo offrirvene una stupenda, di quelle che manco il grande Mario Merola avrebbe potuto eguagliare, Si intitola “ ‘a gestione” ed la storia di una montagna bellissima, che tutti vogliono ma nessuno piglia, per la quale tutti litigano ma nessuno risolve, sulla quale tutti fanno progetti ma nessuno li realizza. E’ una sceneggiata atipica, perché i ruoli classici, cioè isso, essa e ‘o malamente, si confondono e si mischiano, si alternano e si ribaltano, si avvitano e stravolgono, in un infinito ripetersi di situazioni sempre identiche e sempre diverse, che costruiscono la trama interminabile di una storia senza finale.

V’nit’ ‘ncopp ae Prate, donna Rita.

Potrete anche farvi un selfie davanti all’Obelix, che non è l’amico gruosse di Asterix, ma è nù bidone co nù mortarett dint’, tipo ‘o pallon ‘e Maradona dint’ a nù cassunetto. È belle assai: fa scetà ‘e valanghe,

V’nit’ v’nit’,

Co’ tutt’ ‘e diecimila amice vuoste

V’nit’ ‘ncopp ae Prate, donna Rita.

Salendo, potrete anche passare per un paese che si chiama Pietracamela, dove troverete tantissimo da vedere. All’arrivo vedrete l’ingresso del paese, che sta nella periferia del paese, poi seguendo la strada del paese arriverete al centro del paese e, proseguendo sempre sulla strada del paese, arriverete alla fine del paese. C’è anche il campo da Padel del paese, ma non l’hanno mai finito e nessuno sa perché, mentre tutti sanno che sul palco del paese si fanno concerti con grandi nomi e piccoli pubblici.

V’nit’ v’nit’,

Co’ tutt’ ‘e diecimila amice vuoste

V’nit’ ‘ncopp ae Prate, donna Rita.

Facitece' vuje o' miracule...

Perché ai Prati di Tivo, prima o poi, adda passà 'a nuttata.

ADAMO