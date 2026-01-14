Ma quale L'Aquila? Quale Parigi? Quale Londra? Quale Madrid? Quale Berlino? Quale New York? È Teramo la vera e unica capitale culturale mondiale. Grazie all'assessore Filipponi, solo a Teramo per la cultura succede qualcosa che non succede nel resto del mondo. Ma, ovviamente, sbaglia il resto del Mondo...
La storia ve la racconta il nostro Adamo.
ADAMO / SORPRESA! È TERAMO LA VERA CAPITALE MONDIALE DELLA CULTURA
