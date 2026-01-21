ADAMO - LE PAGELLE DEGLI ASSESSORI / PINA CIAMMARICONI



Pagelle degli assessori, il videogiudizio del nostro Adamo, in rigido ordine alfabetico, comincia dall’assessora Pina Ciammariconi, delegata a: agenda digitale e ai servizi civici e generali, alla trasparenza, alla partecipazione e alla collaborazione tra le comunità, nello specifico:

affari generali

affari legali

servizi demografici e istituzionali Innovazione tecnologica, agenda digitale e razionalizzazione dei processi amministrativi

URP e comunicazione e trasparenza e privacy

partecipazione e patti di collaborazione

toponomastica

comunità energetiche

politiche per il benessere degli animali, lotta al randagismo e gestione del canile.

Parola ad Adamo:

