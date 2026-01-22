ADAMO - LE PAGELLE DEGLI ASSESSORI / GRAZIANO CIAPANNA



Pagelle degli assessori, il videogiudizio del nostro Adamo, in rigido ordine alfabetico, oggi tocca all’assessore Graziano Ciapanna, delegato a: Rigenerazione urbana, al governo del territorio di area vasta e alla sicurezza, nello specifico:

rigenerazione urbana, governo del territorio e pianificazione di area vasta, edilizia privata e SUE

riqualificazione e Piano particolareggiato del centro storico

connessione dell’area urbana con le periferie e le frazioni

redazione del Piano Regolatore generale, Piano urbano del Commercio, Piano regolatore delle aree industriali di intesa con l’ARAP

Pianificazione generale e realizzazione degli impianti e delle infrastrutture della Cittadella dell’Economia Circolare nel costituendo ambito territoriale di area vasta con l’unificazione societaria

Polizia Municipale

coordinamento delle attività di contratti e appalti.

Parola ad Adamo:

